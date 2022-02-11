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11 Şubat 2022 Cuma 07:30:00 - Güncelleme:11 Şubat 2022 Cuma 07:30:00

Sigara bırakmak isteyenlere nikotin alternatifi; Patlıcan

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Dünya Sigara Bırakma Günü ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Prof. Dr. Hayrettin Akkaya sigara kullanma yaşının yıldan yıla düştüğü için sayıda azalma olmadığını belirtti.

Dünya Sigara Bırakma Günü ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Prof. Dr. Hayrettin Akkaya sigara kullanma yaşının yıldan yıla düştüğü için sayıda azalma olmadığını belirtti. Sigarayı bırakmak isteyenlere de tavsiyelerde bulunan Akkaya, nikotin bağımlılarına alternatif olarak patlıcan tüketimini önerdi. Sigaranın vücudumuza zarar verdiğini, bunun basit bir içicilik olmadığını ve ileri ki zamanlarda hastalıklarla boğuşacağımıza dair beynimizi ikna etmemiz gerektiğini söyleyen Hayrettin Akkaya, "Sigara içtiğimiz takdirde zarar göreceğimizi bilmemiz ve bunun farkına varmamız gerekir. Akciğerlerimize gelen her dumanın yaş ilerledikçe kalıcı hale geldiğini ve devamlı hasarlar bıraktığını, zorunlu ameliyatların bile kanamaların artmasından dolayı yapılamayacağını ve belirli bir yaştan sonra oluşacak KOAH hastalığını, nefes alınamadığını unutmamamız lazım. Eğer nikotin ihtiyacından dolayı sorun yaşanıyorsa patlıcan tüketilebilir. İçerisinde nikotin bulunmakta ve farklı şekillerde tüketimi yapılabilir. Yani nikotin ihtiyacı için patlıcan yeter de artar bile" diye konuştu.

Etiketler : Prof. Dr. Hayrettin Akkaya KOAH hastalığı Akciğerlerimiz
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