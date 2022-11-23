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23 Kasım 2022 Çarşamba 08:30:00 - Güncelleme:23 Kasım 2022 Çarşamba 08:30:00

Sigara akciğer kanseri riskini 20 kat arttırıyor

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Akciğer kanseri her yıl dünyada 1.7 milyondan fazla insanın ölümüne neden olan ciddi halk sağlığı sorunlarından biri.

Akciğer kanseri her yıl dünyada 1.7 milyondan fazla insanın ölümüne neden olan ciddi halk sağlığı sorunlarından biri. Hastalığın başlangıç evresinde ortaya çıkan belirti ve bulguların çoğunlukla fark edilmediğini ve özellikle sigara kullanan kişilerde öksürük gibi önemli belirtilerin büyük oranda gözden kaçabildiğini belirten Medikal Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Yeşim Yıldırım, "Bu durum akciğer kanserinin çok geç evrelerde fark edilmesine ve tedavi şansının büyük oranda azalmasına sebep oluyor. Akciğer kanseri hakkında doğru bilgi sahibi olmak, erken dönemde ortaya çıkan bulguları fark edebilmek ve risk faktörlerinin varlığında düzenli aralıklarla tarama programlarına başvurmak çok önemli" açıklamasında bulundu.

Etiketler : Sigara Akciğer kanseri 20 kat arttırıyor
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