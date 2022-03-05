Sigara, ağız kanserlerine zemin hazırlıyor

Diş Hekimi Beste Uysal, "Sigara kullanımının dişlerde koyu kahverengi lekeler oluşturması, diş eti hastalığı oluşturması, kötü ağız kokusu, ağız kanserleri gibi ağız sağlığına etki edebilecek birçok olumsuz etkenler oluşturduğu biliniyor. Oluşan lekeler diş hekimi tarafından büyük oranda temizlense bile tüketim devam ettiği sürece tekrar oluşacaktır. Sigara kullanan bireylerde tükürük akışının azaldığı ve bakteri tutulumunun kolaylaştığı bu sebeple ağız kokusu, dişeti hastalığı ve diş çürüklerine yatkınlık artıyor" dedi. Sigaranın yanında sıklıkla kahve tüketildiğini belirten Uysal, gün içinde aşırı kahve tüketenlerin mutlaka kahvenin yanında bol su içmesini ve ağız bakımını da ihmal etmemesi gerektiğini kaydetti.

