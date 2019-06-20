Şifa deposu bamya tohumu

Bamya sebzesinin faydaları kadar bamya tohumunun da sağlıklı olduğu yapılan araştırmalarla ortaya çıktı. Yeşil çiçekli bir bitki olan bamya, düşük kalorisinden dolayı, diyet yemeklerinde ve sağlıklı beslenmek isteyenler tarafından sıkça tercih edilir.

Kandaki şekeri düzenler

Hem sıcak yemek hem de zeytinyağlı olarak yapılan bamyanın tohumu da son zamanlarda oldukça popüler. Bamya tohumu, içerdiği B, C ve K vitamini, potasyum, folik asit ve kalsiyum bakımından oldukça zengindir. Ayrıca zengin lif içeriğine sahiptir. Yüksek lif içeriğinden dolayı tok tutarak hızlı kilo verdirir, aynı zamanda vücudun şeker miktarının dengelenmesi için de kullanılır. Yemeklerinize bamya tohumu ekleyerek birçok sağlık sorununu önlemeniz mümkündür. Bunun için özellikle yaz aylarında tercih edebilirsiniz.

Cildi koruyor

Bamyanın direkt güneş ışınlarının zararlarından koruduğunu söylemek zor, fakat güneş ışınlarının neden olduğu hasar ve zararları giderebilir. Bu yüzden yaz aylarında bamya ve bamya tohumu tüketiminin cilt sağlığı için önemli faydaları olabilir.

Kemikleri güçlendirir

K vitamini açısından çok zengin olanbamya tohumu, bu özelliği sayesinde kan pıhtılaşması sorununu ortadan kaldırabilir. K vitamini, kemik sağlığı için önemlidir.

NASIL KULLANILMALI

Suyu: Bamyanın suyunu bir gece bekleterek, ertesi gün kaynayana kadar ateşte tutup, daha sonrasında ılık olarak içebilirsiniz.

Bamya kabuğu: Bamyanın kabuğunu ve tohumunu kaynatıp yemeklere dahil ederek tüketebilirsiniz. Hatta limon kabuğu rendesiyle beraber toz haline getirip tüketmeniz de oldukça faydalı olacaktır. Bunun için önce fırında veya güneşte kurutabilirsiniz.

Güveci: Her türlü et veya sebze güveçlerinize bamyayı da ekleyerek daha sağlıklı yemekler yiyebilirsiniz.

Çorbalarda bamya tohumu: Çorbalarınıza bamyanın sadece tohumlarını ekleyerek veya küçük küçük doğrayarak kullanabilirsiniz.

Diyabet hastaları dikkat

Lif bakımından zengin olduğu için bamya tohumu diyabetin önlenmesine yardımcı olabilir.

Kolesterolü dengeler

Bamya tohumu kolesterol seviyesini dengeleme özelliğine sahiptir. Ayrıca içerdiği vitaminler, dolaylı olarak kalp sağlığını korur.

Kolon kanserini engeller

Bamya tohumunun içerdiği besin maddelerinin kolon kanserine yakalanma riskini azalttığı yapılan araştırmalarla ortaya çıkmıştır. Kolon kanseri genelde hareketsiz kalan vücut ve sindirim sisteminde meydana gelir, bamya bu sorunu ortadan kaldırabilir.

Astım için kür

Çekilerek toz haline getirilen bamya tohumunun içine bal ve zeytinyağı eklenir. Macun kıvamına gelen bu karışım her sabah aç karnına bir çay kaşığı içildiğinde astım ve bronşite son verir.

Obeziteye çare

Çiğ veya pişmiş bamya tohumu düzenli olarak tüketildiğinde obezite sorunlarını büyük ölçüde azaltabilir. Bamya sadece kilo vermeye yardımcı olmaz aynı zamanda kilo vermek isteyen kişilerde meydana gelebilecek besin açığını da giderebilir.

Saçı gürleştirir

Kuru ve güçsüz saçlara sahipseniz bamyayı kaynatın ve suyuyla saçlarınızı yıkayın, bu uygulama sorunu büyük ölçüde giderecektir. Aynı zamanda bamya, saç kremi olarak da kullanılabilir. Kuru ve kaşıntılı kafa derisi için mükemmel bir nemlendiricidir. Saçınızı yumuşatır ve nemlendirir. Saç derisi sağlığını da korur. Kaşıntılı kafa derisi sorunlarını giderebilir ve kepek problemlerini ortadan kaldırabilir. Bunun yanında genel anlamda sağlıklı ve parlak saç görünümü kazandırabilir.

Sindirime yardımcı

Bamya tohumunun yüksek miktarda lif içermesi özellikle sindirim sistemi için çok faydalıdır. Bamya, liflerin yardımıyla bağırsak hareketlerini artırır ve kilo vermeden kolon kanserine yakalanma riskini azaltmaya kadar birçok fayda sağlar.

Kilo vermenizi kolaylaştırır

Bamya tohumunun zayıflamaya etkisi fazladır. Lifli olması sebebiyle uzun süre tok tutar, sindirime yardımcı olur. Bağırsakları temizleyerek böylelikle kolaylıkla zayıflayabilirsiniz.