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24 Mayıs 2024 Cuma 12:00:00 - Güncelleme:24 Mayıs 2024 Cuma 12:00:00

Şifa ararken sağlığınızdan olmayın... Balık yağı takviyesi ile gelen 2 büyük tehlikeye dikkat!

Kaynak: AA

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Sağlık, şifa arayanlar balık yağı takviyesi kullanırken artık iki kere düşünmeli. Yeni bir araştırmaya göre, düzenli balık yağı kullanımının sağlıklı kişilerde inme ve kalp hastalığı riskini artırabileceğini ortaya çıkardı.

İngiltere'deki Biobank adlı biyomedikal veri tabanından sağlanan verileri ele alan uluslararası araştırmacılar, 40 ile 69 yaş arasındaki, ortalama 12 yıl boyunca takip edilen 415 binden fazla kişinin sağlık verilerini analiz etti.

Araştırmacılar, veri tabanına kayıtlı kişilerin yaklaşık üçte birinin düzenli olarak balık yağı takviyesi aldığını belirtti.

Balık yağı takviyesinin kalp rahatsızlığı bulunan kişilere faydalı olduğunu bildiren araştırmacılar, bu takviyelerin kalp sağlığı iyi olan kişilerde ise inme ve kalp rahatsızlığı riskini artırdığını ifade etti.

Araştırmacılar, düzenli balık yağı takviyesi kullanımının, kalp rahatsızlığı bulunmayan kişilerde atriyal fibrilasyon (kalbin kulakçıklarından kaynaklanan ritim bozukluğu) gelişme riskinde yüzde 13 ve inme riskinde yüzde 5 artış görüldüğünü kaydetti.

Öte yandan, araştırmacılar, kalp hastalığı bulunan kişilerde ise düzenli balık yağı takviyesinin atriyal fibrilasyonun kalp krizine dönüşme riskinin yüzde 15, kalp yetmezliğinden ölme riskinin de yüzde 9 daha düşük olduğunu ortaya koydu.

Araştırmanın sonuçları "BMJ Medicine" dergisinde yayımlandı.

Etiketler : balık yağı takviye inme kalp rahatsızlığı
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