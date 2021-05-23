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23 Mayıs 2021 Pazar 08:30:00 - Güncelleme:23 Mayıs 2021 Pazar 08:30:00

Sıcakta maskeler daha sık değiştirilmeli

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Uzmanlar cerrahi maskelerin sıcak havada sık sık değiştirilmesi gerektiğini söyledi.

Koronavirüsün temel bulaşma yolunun damlacık olduğunu söyleyen Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Türkoğlu, "Kapalı ve kişi sayısının fazla olduğu ortamlarda bulaş çok yüksek. Açık havada, insan sayısının fazla olmadığı yerlerde çok fazla bulaş beklemiyoruz. Buralarda maske takılması çok şart değil. Bu maskelerin kullanım süresiyle ilgili de çok net bilgi veremeyiz ama nemlendiği zaman değiştirmek lazım. Islandığı zaman artık bu maskelerin koruyucu özelliği olmuyor. Her ıslandığında, nemlendiğinde değiştirmek gerekiyor. Tabi yazlarında haliyle sıcaklıklar da çok yüksek, mevsim normallerinin üstünde dolayısıyla çok fazla nemleniyor ve ıslanıyor. Bu durumda koruyuculuğu azalıyor. Sık sık değiştirmek gerekiyor. Özellikle kalabalık ortamlarda, kişi sayısının yoğun olduğu ortamlarda sık sık değiştirmek gerekiyor maskeleri. Nemlendiğinde, o nemi hissettiğinizde maske mutlaka değiştirilmeli" diye konuştu.

Etiketler : maske sıcak korona Uzmanı Dr. Türkoğlu
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