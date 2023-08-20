Sıcaklarda kenelere dikkat
Yaz aylarında kene ısırmalarına bağlı olarak "Kırım-Kongo Kanamalı Ateşi" vakalarının artış gösterdiğine dikkat
Yaz aylarında kene ısırmalarına bağlı olarak "Kırım-Kongo Kanamalı Ateşi" vakalarının artış gösterdiğine dikkat çeken Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Nagihan Demir, kene ısırmalarının ölümcül olabileceği konusunda uyarıda bulundu. Demir "Kene ısırması ile virüsün vücuda girmesi ile birlikte ateş, kırıklık, baş ağrısı, halsizlik, iştahsızlık, bazen kusma-bulantı ve ishal görülebilir. İlk günlerde yüz ve göğüs kısmında cilt altı kanamaları görülebilir" dedi.
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