VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Tahıl sevkiyatı başladı! Mısır yüklü gemi Odessa'dan hareket etti
Akar duyurdu: Gemi yarın İstanbul Boğazı'na demirleyecek
MİT'ten PKK/YPG'ye üst düzey darbe!
Kiralarda düşüş eğilimi başladı
Kredi ve kart borçlusunun gözü kabinede
İstanbullular dikkat! Sağanak yağmur geliyor
Memleketinde nostalji yolculuk
Unutanlar paniklesin
Hemoroid hareketli yaşamı sevmez
Sıcaklar akrep sokma riskini artırıyor
Çocuklarda epilepsi nöbetlerine dikkat
Buzlu içecekler kalbe zararlı
Uzman Astrolog Özlem Recep ile günlük burç yorumları - 01 Ağustos
MSB duyurdu! Tahıl koridoru için ilk rota belli oldu
Kosova ile Sırbistan arasında gerilim! Türkiye'den telefon diplomasisi
Bakan Bilgin'den asgari ücret açıklaması: "Yıl sonunda düzenleme yapacağız"
Bakan Kurum açıkladı: Vatandaşımız kira öder gibi ev sahibi olabilecek!
Çin'den ABD'ye Nancy Pelosi uyarısı: "Tayvan'a inecek uçağı vururuz"
Tekirdağ Limanı'nda operasyon... 242 kg kokain ele geçirildi
CEO'su kesin tarihi duyurdu: TOGG Avrupa'da da yollarda!
Kabine yarın toplanacak... İşte masadaki başlıklar
Putin'den Erdoğan'a yarı şaka yarı ciddi SİHA teklifi
Rusya Devlet Başkanı Putin, ülkesinin yeni deniz doktrinini imzaladı
İzmir'de seraların bulunduğu bölgede çıkan yangın ormana sıçradı
01 Ağustos 2022 Pazartesi 09:00:00 - Güncelleme:01 Ağustos 2022 Pazartesi 09:00:00

Sıcaklar akrep sokma riskini artırıyor

ABONE OL

Sıcaklar, açık alanlarda daha fazla bulunma gibi birçok etken akrep sokmaları nedeniyle acil servislere yapılan başvuruların artmasına neden oluyor.

Sıcaklar, açık alanlarda daha fazla bulunma gibi birçok etken akrep sokmaları nedeniyle acil servislere yapılan başvuruların artmasına neden oluyor. Acil Tıp Uzm. Dr. Öğr. Üyesi Ferudun Çelikmen, akrep sokmalarının nadiren yaşam kaybıyla sonuçlandığı ve bu durumun genelde 6 yaş altında çocuklar, düşkün yaşlılar ve kronik hastalığı olanlarda görüldüğünü söyledi. Akrep sokması sonrasında emme, kesme, ateşe tutma gibi yanlışlardan kaçınmak gerektiğini anlatan Çelikmen, "Akrep kuyruğundaki iğneyi batırıp zehrini enjekte eder. Akrep iğnesini batırdığında zehrinin tamamını zerk etmez. Bu nedenle ülkemizdeki akrep sokmalarının büyük bölümü hayati sonuçlara neden olmaz" diye konuştu. Çelikmen, "Acil servise akrep sokması nedeniyle başvuran tüm hastalarda, sokulan bölgenin, kalp hizasının altında tutulması, zehrin yayılmaması için hareket kısıtlaması, sokulan bölgeye soğuk uygulama yapılması ve iğne deliğinin ovalanmadan antiseptik sıvılarla bastırmadan silinmesi, tetanoz aşısı yapılması ilk plandaki uygulanmalardır. Ardından ileri tedaviler için evreleme yapılmalı" dedi.

Etiketler : akrep sokma riski sıcak Dr. Öğr. Üyesi Ferudun Çelikmen
Filme güveniyorum

Filme güveniyorum
İnsani yardımda zirvedeyiz

İnsani yardımda zirvedeyiz
Önce nikah sonra düğün

Önce nikah sonra düğün
Serdar'ın haberini sunarım

Serdar'ın haberini sunarım
İkinci tatilleri Kaz Dağları'nda

İkinci tatilleri Kaz Dağları'nda
Aşk bitti dostluk baki

Aşk bitti dostluk baki
Diziye başlamadan veda etti

Diziye başlamadan veda etti
İlk sıraya yerleşti

İlk sıraya yerleşti
Tatlıses'e eski eşten suç duyurusu

Tatlıses'e eski eşten suç duyurusu

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX