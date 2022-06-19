Sıcak yaz günlerinde su içmeyi ihmal etmeyin

Sıcak yaz günlerinde vücudun normalden daha fazla sıvı kaybettiğine dikkat çeken Üroloji Uzmanı Op. Dr. Evren Işık, "Sağlığınız için kaybettiğiniz suyu mutlaka yerine koymalısınız. Gün içinde yeterli miktarda su içmeyi sakın unutmayın'' uyarısında bulundu. Gün içerisinde 10 bardağa yakın su kaybettiğimizi, bu miktarın yaz aylarında arttığını dile getiren Op. Dr. Evren Işık, "Sadece kaybettiğimiz miktarı yerine koymak için 10 bardak suyu mutlaka içmeli, çok efor sarf edip su kaybettiğimiz günlerde bu miktarı artırmalıyız. Özellikle aktif olarak spor yapanlar bu konuda daha dikkatli olmalı" şeklinde konuştu.



Kafeinin idrar söktürücü etkisi var



Birçok kişinin gün içinde tükettiği çay, kahve gibi içecekleri su yerine koyduğunu ifade eden Dr. Işık, diğer içeceklerin yarardan çok zarar getirebileceği konusunda uyarılarda bulundu. Işık, ''Gün içinde çok çay-kahve içiyorum, suyun yerine geçmez mi diye soran çok hastam var. Hayır, çok az bir miktarda sıvı ihtiyacını karşılasa da bu içecekler su yerine geçmez. Aksine kafeinin idrar söktürücü etkisi olduğundan vücuttan su kaybettirir'' ifadelerini kullandı.