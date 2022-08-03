Sıcak su içmek zayıflatmaz

Haber: Yasemin İLAN

Gün içerisinde özellikle de sabahları aç karnına sıcak su içmenin metabolizmayı hızlandırıp fazla kilo verdirdiği düşüncesi doğru değil. Dr. Murat Topoğlu "Bağırsakların az çalışması söz konusu olduğunda sabahları 2 adet kuru kayısı ile beraber ılık su içilebilir" diyor.

Kilo vermek için çabalarken yaptığımız bir çok hata var. 'Akupunktur' ve doğru diyet listesi yardımıyla yıllardır danışanlarına kısa sürede kilo vermelerini sağlayan Akupunktur Derneği Onursal Başkanı Dr. Murat Topoğlu, diyet hakkında doğru zannettiğimiz yanlışlar ve diyet süresince yapmamız gerekenleri anlattı. "Sıcak su içmenin metabolizmayı hızlandırıp fazla kilo verdirdiği doğru değildir" diyen Dr. Murat Topoğlu "Ancak bağırsakların az çalışması söz konusu olduğunda sabahları 2–3 kuru kaysı ile beraber ılık su içilebilir. Sabahları sıcak suyun içine limon sıkıp içilince zayıflanacağını zannetmek de yanlıştır" dedi.

KREMLERDEN MEDET UMMAYIN

Akupunktur Derneği Onursal Başkanı Dr. Murat Topoğlu, diğer doğru bilinen yanlışları şu şekilde sıraladı:

-Yemek aralarında su içilirse zayıflamanın durduğuna inanmak yanlıştır.

-Zayıflama kremlerinin kilo verdirdiğine inanmak yanlıştır.

-Zayıflarken az su içmek yanlıştır.

-Her hafta kilo verilmez. Bazı haftalar diyet bozulmasa bile metabolizma hızının yavaşlaması sonucu kilo verilemeyebilir. Gene bayanların özellikle adet döneminden 3 gün, adet bittikten 2 gün sonrasına kadar; vücudun su tutumuna bağlı olarak kilo verilemeyebilir.

-Günün neredeyse her saatinde tartılmak doğru değildir. Çünkü tartılma stresi bazen metabolizmayı durma noktasına getirebilir.

-Diyette mutlaka sebze, meyve tüketilmelidir. Kabukları soyulmamalıdır. (Özellikle şekerli meyve sularından kaçınmalıdır.)

KESİNLİKLE ÖĞÜN ATLAMAYIN

-Alınan enerji harcanan enerji ye eşit olursa ne kilo alırız ne de veririz.

-Diyet yaparken 1 veya 2 ince dilim tercihen kepekli veya tam tahıllı ekmek yenmelidir.

- Kesinlikle öğün atlanmamalıdır. Sabah kahvaltı alışkanlığımız olmasa bile bir meyve yiyip çıkmalıyız. Sık ve az yemeliyiz ki açlıktan diğer fazla kalorili yiyeceklere saldırmayalım.

-Diyet yaparken haftada bir kez abartmadan kendimize ödül verebiliriz. (Hamburger, pizza, lahmacun )

-Haftada bir kez sütlü veya meyveli tatlı (Muhallebi puding, keşkül kazandibi veya ayva, kabak tatlısı gibi) Light pudinglerden haftada 2–3 kâse yenebilir.

-Sebzeleri az suda pişirmeli sularını dökmemeliyiz (vitaminler suyun içinde olurlar)

-Salatayı hazırladıktan hemen sonra yemeliyiz.

-Taze meyve suları bekletilmeden içilmelidir.

ŞEKERİ EKLEME ZAMANI VAR

-Sütlü tatlı yaparken şeker, ateşten almaya yakınken eklenmelidir.

-Yoğurdun suyu kesinlikle dökülmemelidir B 2 ve folik asitten zengindir. Ayrıca bu yeşil renkli su kolesterolü de aşağı çeker.

–Besin maddelerini gazete kâğıdına sarmak veya deterjan kutularında saklamak doğru değildir.

- Makarna, kuru baklagiller, az suda pişirmeli kesinlikle suyu dökülmemelidir.

-Şişman çocuklarda aşağılık kompleksi daha çabuk gelişebilir. Derslerinde de başarısızlık artabilir. Ne demişler "ağaç yaşken eğilir.î Dolayısıyla anne ve babalara burada çok görev düşüyor.