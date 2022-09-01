VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
TFF binasına silahlı saldırı
AK Parti Sözcüsü Çelik, açıklama yapıyor
Başkan Erdoğan'dan AHİM'e tepki: Kararları adil değil, siyasi
Azerbaycan ile Ermenistan barış anlaşmasının taslak metnini hazırlama sürecine giriyor
Rusya: Zaporijya Nükleer Santrali'nin bulunduğu bölgede durum 'zor'
Turuncu listeye bir çizik daha!
"Hürkuş" uçuşundaki kokpit görüntüleri yayınlandı
Beşiktaş milli futbolcu Kenan Karaman ile yolları ayırdı
Rusya: Ukrayna'da Zaporijya Nükleer Santrali'nin bulunduğu bölgedeki durum "zor"
"Sosyal medya düzenlemesi kanunlaştırılmalıdır"
Pakistan'da mahkeme eski Başbakan Han'ın geçici kefalet süresini uzattı
Şarkıcı Gülşen'in ev hapsi için yapılan itiraz reddedildi
Anket: İngiltere'de etnik azınlıklar yüksek düzeyde "kurumsal ırkçılığa" maruz kalıyor
Kütahya'da selden etkilenen köylerde vatandaşların zararı karşılanacak
Avrupalı gençler 26,5 yaşında ailelerinden ayrı ev kuruyor
Sudan'daki sellerde hayatını kaybedenlerin sayısı 104'e yükseldi
"Küresel ölçekte bir gıda krizi engellendi"
AB ilaç düzenleyicisinden varyantlara uyumlu Kovid-19 aşılarına yeşil ışık
Sıcak havalar hamilelikte fazla kilo alan anne adaylarını daha çok etkiliyor
İngiltere'de konut fiyatları ağustosta yıllık yüzde 10 arttı
Yeşil pasaportların geçerlilik süresini uzatma işlemleri başladı
MSB'den acı haber: 1 askerimiz şehit oldu
Kılıçdaroğlu'ndan öğretmenlere ''sınava girmeyin'' provokasyonu
Yargıtay Başkanı Akarca: Türk yargısı Anayasamızın koruduğu temel hak ve özgürlükler konusunda duyar...
01 Eylül 2022 Perşembe 16:26:00 - Güncelleme:01 Eylül 2022 Perşembe 16:26:00

Sıcak havalar hamilelikte fazla kilo alan anne adaylarını daha çok etkiliyor

Kaynak: AA

ABONE OL

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Faruk Buyru, kilonun, hamilelikte sıcak ve nemin daha fazla hissedilmesine neden olduğunu belirterek anne adaylarını bu süreçte kilo alımına dikkat etmeleri ve yeterli sıvı tüketmeleri konusunda uyardı.

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Faruk Buyru, yaptığı açıklamada, gebelikte hem kilo alımı hem de akciğer kapasitesinin azalmasına bağlı olarak solunum güçlüğü ve aşırı terleme nedeniyle sıcaklıkların daha fazla rahatsızlık verdiğini belirtti.

Hamilelerin yaz sıcağından ve neminden korunmaları için dikkat etmeleri gerekenlere değinen Buyru, bunları "öğle saatlerinde aşırı sıcaklarda sokağa çıkmamak, kalabalık ortamlardan kaçınmak, başta su olmak üzere mineral içeren soda, maden suyu, ayran, limonata gibi sıvıları tüketmek, asitli içeceklerden kaçınmak." şeklinde sıraladı.

Gebelikte ortaya çıkan şikayetlerin büyük çoğunluğunda aşırı kilo alımının rol oynadığının altını çizen Buyru, süreçte buna dikkat edilmesi ve hareketlerin çok kısıtlanmaması gerektiğini vurguladı.

Prof. Dr. Faruk Buyru, iki günde bir yapılacak 30-40 dakikalık yürüyüşün anne adaylarına iyi geleceğini belirterek şu tavsiyeleri sıraladı:

"Karbonhidrat ve şeker içeren, aşırı kilo alımına neden olacak fazla meyve veya diğer ekmek, hamur işi gibi yiyeceklerden kaçınmak çok önemli. Kilo almak çok çabuk yorulmaya, nefes alamamaya, merdiven çıkamamaya neden oluyor. Normal koşullarda bile nefes darlığı gibi şikayetler hamilelerde çok fazla oluyor. O nedenle hamilelerin, ideal olarak süreç boyunca 10-12 kilo almaları gerekiyor. Kilo, hamilelikte sıcağın ve nemin daha fazla hissedilmesine neden oluyor. Gebelik boyunca daha çok şikayet etmelerine yol açıyor. Bu nedenle kilo alımının kısıtlanması, kilo alımına dikkat edilmesi ve yeterli sıvı tüketilmesi gerekiyor."

"ENFEKSİYON, ERKEN DOĞUM İÇİN CİDDİ RİSK FAKTÖRÜ"

Prof. Dr. Faruk Buyru, gebelerde vajinal enfeksiyonların daha fazla görülebildiğini ve bunun erken doğumu tetikleyebildiğini kaydetti.

Tedavi edilmeyen enfeksiyonun, anne adayının istenmeyen bir haftada erken doğum yapmasına ve bebeğin yoğun bakıma ihtiyaç duymasına yol açabileceğini aktaran Buyru, "Tabii ki gebelerin serinlemek ya da egzersiz için havuza, denize girmelerini öneriyoruz. Öğlen dik gelen güneş ışığında değil, daha serin saatlerde yüzülebilir. Burada dikkat edilmesi gereken, havuz ya da denizden çıktıktan sonra ıslak olan mayoyu hemen değiştirmek. Çünkü ıslak mayoyla uzun süre oturmak, enfeksiyonlara yol açabilir ve bunlar da erken doğumla ilişkili ciddi bir risk faktörü oluşturabilir." uyarısında bulundu.

Enfeksiyon şikayeti olan anne adaylarının mutlaka doktora gitmelerini ve verilen ilaçları kullanmalarını öneren Buyru, ayrıca sentetik giysilerden uzak durmanın, ılık duş almanın da sıcağın etkilerinin daha az hissedilmesini sağlayabileceğini ifade etti.

Etiketler : hamile sıcak hava erken doğum
ben elimi kimseye öptürmem

ben elimi kimseye öptürmem
Romantik kutlama

Romantik kutlama
Anlamsız panik

Anlamsız panik
‘Yargı'da Savcı Ilgaz bilmecesi

‘Yargı'da Savcı Ilgaz bilmecesi
Hüngür hüngür ağladım

Hüngür hüngür ağladım
Kıskançlık krizi

Kıskançlık krizi
Hem göze hem kulağa

Hem göze hem kulağa
Engelli değil, çok zengin

Engelli değil, çok zengin
Tehlikeli yakınlaşma

Tehlikeli yakınlaşma

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX
<<<<<<< Updated upstream >>>>>>> Stashed changes