Sıcak havalar hamilelikte fazla kilo alan anne adaylarını daha çok etkiliyor

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Faruk Buyru, yaptığı açıklamada, gebelikte hem kilo alımı hem de akciğer kapasitesinin azalmasına bağlı olarak solunum güçlüğü ve aşırı terleme nedeniyle sıcaklıkların daha fazla rahatsızlık verdiğini belirtti.



Hamilelerin yaz sıcağından ve neminden korunmaları için dikkat etmeleri gerekenlere değinen Buyru, bunları "öğle saatlerinde aşırı sıcaklarda sokağa çıkmamak, kalabalık ortamlardan kaçınmak, başta su olmak üzere mineral içeren soda, maden suyu, ayran, limonata gibi sıvıları tüketmek, asitli içeceklerden kaçınmak." şeklinde sıraladı.

Gebelikte ortaya çıkan şikayetlerin büyük çoğunluğunda aşırı kilo alımının rol oynadığının altını çizen Buyru, süreçte buna dikkat edilmesi ve hareketlerin çok kısıtlanmaması gerektiğini vurguladı.

Prof. Dr. Faruk Buyru, iki günde bir yapılacak 30-40 dakikalık yürüyüşün anne adaylarına iyi geleceğini belirterek şu tavsiyeleri sıraladı:

"Karbonhidrat ve şeker içeren, aşırı kilo alımına neden olacak fazla meyve veya diğer ekmek, hamur işi gibi yiyeceklerden kaçınmak çok önemli. Kilo almak çok çabuk yorulmaya, nefes alamamaya, merdiven çıkamamaya neden oluyor. Normal koşullarda bile nefes darlığı gibi şikayetler hamilelerde çok fazla oluyor. O nedenle hamilelerin, ideal olarak süreç boyunca 10-12 kilo almaları gerekiyor. Kilo, hamilelikte sıcağın ve nemin daha fazla hissedilmesine neden oluyor. Gebelik boyunca daha çok şikayet etmelerine yol açıyor. Bu nedenle kilo alımının kısıtlanması, kilo alımına dikkat edilmesi ve yeterli sıvı tüketilmesi gerekiyor."

"ENFEKSİYON, ERKEN DOĞUM İÇİN CİDDİ RİSK FAKTÖRÜ"



Prof. Dr. Faruk Buyru, gebelerde vajinal enfeksiyonların daha fazla görülebildiğini ve bunun erken doğumu tetikleyebildiğini kaydetti.

Tedavi edilmeyen enfeksiyonun, anne adayının istenmeyen bir haftada erken doğum yapmasına ve bebeğin yoğun bakıma ihtiyaç duymasına yol açabileceğini aktaran Buyru, "Tabii ki gebelerin serinlemek ya da egzersiz için havuza, denize girmelerini öneriyoruz. Öğlen dik gelen güneş ışığında değil, daha serin saatlerde yüzülebilir. Burada dikkat edilmesi gereken, havuz ya da denizden çıktıktan sonra ıslak olan mayoyu hemen değiştirmek. Çünkü ıslak mayoyla uzun süre oturmak, enfeksiyonlara yol açabilir ve bunlar da erken doğumla ilişkili ciddi bir risk faktörü oluşturabilir." uyarısında bulundu.

Enfeksiyon şikayeti olan anne adaylarının mutlaka doktora gitmelerini ve verilen ilaçları kullanmalarını öneren Buyru, ayrıca sentetik giysilerden uzak durmanın, ılık duş almanın da sıcağın etkilerinin daha az hissedilmesini sağlayabileceğini ifade etti.