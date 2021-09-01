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01 Eylül 2021 Çarşamba 09:30:00 - Güncelleme:01 Eylül 2021 Çarşamba 09:30:00

Sıcak havada öğle uykusu önerisi

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Sıcak havaların uyku sorunlarına yol açabildiğini belirten uzmanlar, gece sıcaklar nedeniyle uyku-uyanıklık ritminde sapmalara izin verilmemesi gerektiğini vurguluyor.

Sıcak havaların uyku sorunlarına yol açabildiğini belirten uzmanlar, gece sıcaklar nedeniyle uyku-uyanıklık ritminde sapmalara izin verilmemesi gerektiğini vurguluyor. Çok geç yatmanın ertesi gün performans düşüklüğü ve uykululuk haline neden olduğunu belirten uzmanlar, mümkün olduğu kadar aynı saatlerde yatılmasını öneriyor. Uzmanlar, gündüz uyku bastırması yaşanması halinde bir saatlik öğle uykusu yapılmasını tavsiye ediyor. Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. Barış Metin, sıcak havalarda ortaya çıkan uyku sorunlarına ilişkin değerlendirmede bulundu. Prof. Dr. Metin, "Gece sıcaklar nedeniyle uyku-uyanıklık ritminde sapmalara izin vermemek önemlidir. Çok geç yatmak ertesi gün performans düşüklüğü ve uykululuk haline neden olur. Mümkün olduğu kadar aynı saatlerde yatmak gerekir" dedi. Gündüz uyku halini önlemek için öğle bir saat uyunabileceğini belirten Metin, "Eğer gece uykusu sıcaklar nedeniyle kısıtlanıyor ve bu durum gündüz uykululuğa neden oluyorsa saat 12.00 gibi 'siesta' denilen 1 saatlik öğle uykusu uyunabilir ve kestirme yapılabilir. Tabii iş ve aile hayatınız buna izin veriyorsa" diye konuştu.

Etiketler : Sıcak havada gündüz uykusu öğlen uykusu Prof. Dr. Metin
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