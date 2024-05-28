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28 Mayıs 2024 Salı 09:00:00 - Güncelleme:28 Mayıs 2024 Salı 09:00:00

Sıcak çikolata içerek kilo vermek mümkün!

Kaynak: Güneş Gazetesi

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İngiltere'de sağlık koçu Steve Bennett, sıcak çikolata içerek kilo verilmesinin mümkün olduğunu dile getirdi. Lifli gıdaların sindiriminin yavaş olduğunu ve tokluk hissi oluşturduğuna dikkat çeken Bennett, fındık ve tohum gibi lifli gıdalar içermesi bakımından sıcak çikolata içerek kilo verilebileceğini söyledi.

Birçok kişi, tatlı düşkünü olması sebebiyle kilo vermede ve diyete başlamada güçlük yaşadığını söyler. Oysa İngiltere'de yapılan bir araştırmada, sıcak çikolata içerek de sağlıklı yaşanabildiği ve kilo verilebileceği ortaya çıktı.

İngiltere'de sağlık koçu Steve Bennett, The Sun'a yaptığı açıklamada lif içermesi nedeniyle sıcak çikolata ile kilo verilebileceğini söyledi.

"Diyetinizde daha fazla lif bulunması, daha az yemenizi salar ve daha uzun süre tokluk hissi yaşatır." diyen Bennett, sıcak çikolatanın ana maddesi olan kakaonun yüksek oranda lif içerdiğine dikkat çekti.

Şeker oranı sınırının korunması gerektiğini söyleyen Bennet,, süt ve sade kakao ile hazırlanan sıcak çikolatanın yüksek lif içermesi nedeniyle diyetlerde içilebileceğini ifade etti.

Etiketler : sıcak çikolata diyet yüksek lif
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