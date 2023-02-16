Sıcak çay ve kahve yemek borusu kanserini tetikler

Kanser oluşumuna neden olabilecek özellikle de değiştirilebilecek risk faktörleri için bilinçlenmenin önemini vurgulayan Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. Levent Demirtürk, erken tanının tedavideki başarının temelini oluşturduğunu söyledi. Demirtürk, "Yüksek sıcaklıkta çay ve kahve gibi içeceklerin tüketilmesi ile yemek borusu kanseri arasında ilişki görülmüştür. Çin'de yapılan bir çalışmada ise sıcak tüketilen çayın tek başına kanser ile ilişkili olmayıp, alkol ve sigara tüketimi ile birlikte yemek borusu kanserinde rol oynayabileceği ortaya çıktı. Sıcaklıktan bağımsız olarak çay ve kahvenin içilme sıklığı ile kanser arasında belirgin deliller yoktur, çay ve kahvenin içeriği ile kanser arasında herhangi ilişki gösterilmemiştir" diye konuştu.

İŞLENMİŞ ET, BARBEKÜ VE TURŞU

Yemek borusu kanseri oluşumunda alkol ve tütünün en önemli risk faktörlerinden olduğunu söyleyen Prof. Dr. Demirtürk, "Tütün tüketenlerde kanser riski 5-7 kat daha yüksektir. Sigara içip 10 yıldır bırakmış olanlarda bile, hiç içmeyenlere göre riski yüksektir, buna karşın sigara içmeye devam edenlerde, sigara içmeyi bırakanlara göre kanser gelişim riski daha yüksektir. Alkol tüketiminde kanser riski artar, özellikle haftada 170 gram üzerinde alkol tüketiminde risk daha da artar. Kadınlarda erkeklere oranla haftada 70 gram üzerinde alkol tüketildiğinde risk artar. Vücut kitle indeksi 25'in üzerindeyse risk artar. Taze meyve, sebze, taze balık, taze diğer deniz ürünleri, süt içeren beslenme şekli ve dengeli beslenme kanser riskini azaltabilir. Salamura balık, tütsülenmiş, işlenmiş et, barbekü, turşu gibi gıdalarda bulunan N-Nitorosaminler, kanserojenik etki gösterebilir" ifadelerini kullandı.