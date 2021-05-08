Sezaryenle doğan çocukta stres hormonu daha çok

Normal doğumun çocuğun sağlığı açısından çok daha faydalı olduğunu hatırlatan Psikiyatrist Prof. Dr. Nevzat Tarhan, "Çocuktaki güvenli alan ve güvenli bağlanma duygusu ile hayat yolculuğu başlıyor. Onun hayatına ilk dokunuş da ebenin o andaki dokunuşu oluyor" dedi. Normal doğumun bebek sağlığı için çok önemli olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Nevzat Tarhan, "Sezaryenle doğan çocukta doğduktan sonra beyin stres hormonunu daha çok salgılıyor. Kanaldan geçerek doğan yani o doğum sürecini yaşayan çocuklarda ise beyin stres hormonunu daha az salgılıyor" diye konuştu. Prof. Dr. Tarhan, "Çocuğun o kanaldan geçmek için gösterdiği mücadele onun hayattaki ve karşı doğduktan sonra karşılaşacağı strese karşı ilk deneyimi oluyor. O deneyimi sezaryenle çocuğun elinden almış oluyoruz" şeklinde konuştu.