VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Kılıçdaroğlu'nun 'fabrika' yalanını vatandaş çürüttü!
Mehmet Ali Çelebi'nin annesi: Milli cepheye geçti, gurur duydum
Vatandaşlardan yoğun ilgi! 7 Kasım'a kadar sürecek
İBB'de açılış fiyaskosu! Üretim bantları bomboş...
Zırhlı polis aracına ateş açan teröristler böyle yakalandı!
Meteoroloji uyardı! Bu illerde yaşayanlar dikkat
Sahadaki dengeler sil baştan: Yunanistan'ın tamamı TAYFUN füzesinin menzilinde
Başkan Erdoğan Diyarbakır'a gidiyor
İsrail, 2022'de 5300'den fazla Filistinliyi gözaltına aldı
Zeytinburnu'nda iş yerinde yangın
Başakşehir, ligdeki ikinci yenilgisini Kadıköy'de yaşadı
Harbiye'de büyüledi
Pars'ın sevdiği yemekler kitap oluyor
Uzman Astrolog Aşkın Şengün ile günlük burç yorumları - 23 Ekim
Pasif içicilerde nefes darlığı gelişebilir
Taksici tartıştığı kişi tarafından öldürüldü
Sevgi ve öfke uçlarda yaşanıyorsa dikkat!
Anne adaylarına güz uyarıları
Şentop, Binali Yıldırım'ı hastanede ziyaret etti
Bakan Çavuşoğlu: Eğer biz olmasaydık Libya bugün bir Suriye olurdu
İzmit Körfezi'ni kirlettiği belirlenen gemiye 795 bin 175 lira ceza
Denizlere bir yılda düşürülen balık ağları dünyanın etrafını 18 kez sarabilir
Milli motosikletçi Can Öncü, Arjantin'de 4. oldu
TBMM Başkanı Şentop'tan Buse Naz Çakıroğlu'na tebrik
23 Ekim 2022 Pazar 08:00:00 - Güncelleme:23 Ekim 2022 Pazar 08:00:00

Sevgi ve öfke uçlarda yaşanıyorsa dikkat!

ABONE OL

Sevgi ve öfkeye dair duyguların pek çoğu yansıtıldığı gibi birçoğu da baskılanabiliyor.

Sevgi ve öfkeye dair duyguların pek çoğu yansıtıldığı gibi birçoğu da baskılanabiliyor. Yaşanan içsel çatışmaların her zaman doğrudan aktarılamadığını belirten uzmanlar, doğrudan aktarıldığı durumlarda da toplumsal dışlanmaların gerçekleşebileceğini ya da var olan ilişkilerin sona erebileceğini ifade ediyor. Sevgi ve öfke gibi kavramların ilişkiye dair kavramlar olduğunu ifade eden Uzman Klinik Psikolog Aziz Görkem Çetin, "Bunun nedenlerini ilk ilişki temsilimiz anne ve baba üzerinden başlayan ve daha sonraki yakın ilişkilerimizle şekillenen bir süreç olarak görebiliriz. Bu süreç bizim bugünkü davranışlarımızı belirliyor. Geçmişte yaşadığımız süreçleri anlamak ve benlik ihtiyaçlarımızı keşfetmek, ilişkilerde daha dengeli ve daha makul duygusal tepkiler vermemizi sağlar" diye konuştu. Sevgi ve öfkenin ilişkiye dair kavramlar olduğunu hatırlatarak bu duyguların uçlarda yaşanması durumunda bir uzmana başvurulmasını tavsiye eden Çetin, "Sevgi ve öfke kavramları tek başına bir hastalık habercisi değildir ancak bazı duygusal dalgalanmaların hayatımızdaki işlevi bozup bozmadığına bakarak destek almamız sağlıklı olacaktır. Bu duygularımızın nedenlerini ve kökenlerini psikoterapi desteği ile fark edebiliriz" ifadelerini kullandı.

Etiketler : Sevgi ve öfke uçlarda yaşanıyorsa dikkat Sevgi ve öfke Psikolog Aziz Görkem Çetin
Hasat zamanı

Hasat zamanı
Arda'nın ‘Pusula'sı

Arda'nın ‘Pusula'sı
Maria meğer hemşireymiş

Maria meğer hemşireymiş
Sinema insanları yakınlaştırıyor

Sinema insanları yakınlaştırıyor
11 yıl sonra buluşturan proje

11 yıl sonra buluşturan proje
Eski halinden eser yok şimdi!

Eski halinden eser yok şimdi!
Saçlar eşine emanet

Saçlar eşine emanet
Aşk bir illüzyon

Aşk bir illüzyon
Cannes'da yoğun ilgi

Cannes'da yoğun ilgi

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX