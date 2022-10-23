Sevgi ve öfke uçlarda yaşanıyorsa dikkat!

Sevgi ve öfkeye dair duyguların pek çoğu yansıtıldığı gibi birçoğu da baskılanabiliyor. Yaşanan içsel çatışmaların her zaman doğrudan aktarılamadığını belirten uzmanlar, doğrudan aktarıldığı durumlarda da toplumsal dışlanmaların gerçekleşebileceğini ya da var olan ilişkilerin sona erebileceğini ifade ediyor. Sevgi ve öfke gibi kavramların ilişkiye dair kavramlar olduğunu ifade eden Uzman Klinik Psikolog Aziz Görkem Çetin, "Bunun nedenlerini ilk ilişki temsilimiz anne ve baba üzerinden başlayan ve daha sonraki yakın ilişkilerimizle şekillenen bir süreç olarak görebiliriz. Bu süreç bizim bugünkü davranışlarımızı belirliyor. Geçmişte yaşadığımız süreçleri anlamak ve benlik ihtiyaçlarımızı keşfetmek, ilişkilerde daha dengeli ve daha makul duygusal tepkiler vermemizi sağlar" diye konuştu. Sevgi ve öfkenin ilişkiye dair kavramlar olduğunu hatırlatarak bu duyguların uçlarda yaşanması durumunda bir uzmana başvurulmasını tavsiye eden Çetin, "Sevgi ve öfke kavramları tek başına bir hastalık habercisi değildir ancak bazı duygusal dalgalanmaların hayatımızdaki işlevi bozup bozmadığına bakarak destek almamız sağlıklı olacaktır. Bu duygularımızın nedenlerini ve kökenlerini psikoterapi desteği ile fark edebiliriz" ifadelerini kullandı.

