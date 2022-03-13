‘Sessiz taşlar' böbrek yetmezliğine neden olabilir

Sık böbrek taşı oluşan hastalar ile tedavi sonrası komplikasyonlardan dolayı bazı hastalarda görülen hareketsiz ve ağrı yapmayan böbrek taşlarının böbreği çürütebileceği, bunun için rutin kontrollere dikkat edilmesi gerektiği bildirildi. Prof. Dr. Abdullah Demirtaş, böbreği su ile çalışan bir motor ya da makine gibi düşünerek günde 2 litre civarında su tüketilmesi gerektiğini söyledi. Böbrek ağrısıyla ortaya çıkan hastalıklarda tedavinin mümkün olduğunu anlatan Demirtaş, şunları aktardı: "Sessiz dediğimiz taşlar var. Genellikle çok taş hastalığı geçiren, tedavi olan hastalarda bazen taş idrar kanalını tam tıkar ve sessiz hale gelir. Taş hareket edemediği için ağrı oluşturmaz ve böbreği çürümeye doğru götürebilir. Ayrıca böbrek taşı için yapılan endoskopik cerrahilerde de tedavinin bir komplikasyonu olarak oluşan darlıklar olabilir. Rutin kontrolleri aksatmamak gerekir."

