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02 Kasım 2022 Çarşamba 09:00:00 - Güncelleme:02 Kasım 2022 Çarşamba 09:00:00

Sessiz iyilik, iyiliğin en kaliteli olanıdır

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Psikiyatrist Prof. Dr. Nevzat Tarhan, "Sessiz iyilik, iyiliğin en kaliteli ve en üst makamıdır, karşılık beklenerek yapılan iyilik tefeciliktir" ifadelerini kullandı.

Psikiyatrist Prof. Dr. Nevzat Tarhan, "Sessiz iyilik, iyiliğin en kaliteli ve en üst makamıdır, karşılık beklenerek yapılan iyilik tefeciliktir" ifadelerini kullandı. Prof. Dr. Tarhan, "Kötülük diye bir şey yok, iyiliğin olmaması var. İyiliği anlayabilmek için kötülük ve iyilik arasındaki sınırı da iyi bilmek gerek. Sessiz iyilikte kişinin görünmeyen iyiliği vardır. İyilik yapanın belli olmadığı, iyilik yapılanın da bilmediği bir sistemdir. Tek taraflı değil, çift taraflı bir şeydir ve bu ideal olandır. Karşılık beklenerek yapılan iyilik, bir nevi tefeciliktir çünkü kar bekliyorsun oradan ama sessiz iyilik ya da rastgele iyilik tefecilik değildir" dedi.

Etiketler : Sessiz iyilik iyiliğin en kaliteli olanıdır Psikiyatrist Prof. Dr. Nevzat Tarhan Sessiz iyilik
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