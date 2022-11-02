Sessiz iyilik, iyiliğin en kaliteli olanıdır
Psikiyatrist Prof. Dr. Nevzat Tarhan, "Sessiz iyilik, iyiliğin en kaliteli ve en üst makamıdır, karşılık beklenerek yapılan iyilik tefeciliktir" ifadelerini kullandı.
Psikiyatrist Prof. Dr. Nevzat Tarhan, "Sessiz iyilik, iyiliğin en kaliteli ve en üst makamıdır, karşılık beklenerek yapılan iyilik tefeciliktir" ifadelerini kullandı. Prof. Dr. Tarhan, "Kötülük diye bir şey yok, iyiliğin olmaması var. İyiliği anlayabilmek için kötülük ve iyilik arasındaki sınırı da iyi bilmek gerek. Sessiz iyilikte kişinin görünmeyen iyiliği vardır. İyilik yapanın belli olmadığı, iyilik yapılanın da bilmediği bir sistemdir. Tek taraflı değil, çift taraflı bir şeydir ve bu ideal olandır. Karşılık beklenerek yapılan iyilik, bir nevi tefeciliktir çünkü kar bekliyorsun oradan ama sessiz iyilik ya da rastgele iyilik tefecilik değildir" dedi.
- Parmak bebek yaşama tutundu
- Bebeklerde antibiyotik tehlikesi BEBEKLERDE ANTİBİYOTİK TEHLİKESİ
- Sessiz iyilik, iyiliğin en kaliteli olanıdır
- Organ bağışını önleyen yanlış bilgiler
- Çocuğa ses hijyeni öğretilmeli ÇOCUĞA SES HİJYENİ ÖĞRETİLMELİ
- Kalp hastalarına "grip ve zatürre aşılarını aksatmamaları" önerisi