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23 Ekim 2023 Pazartesi 08:00:00 - Güncelleme:23 Ekim 2023 Pazartesi 08:00:00

Ses dinleyerek diyabet teşhisi

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Ses tanıma ve yapay zekâ, diyabet teşhisi için bir araya geldi.

Bilim insanları, 6 ila 10 saniye aralığındaki ses kayıtlarını basit sağlık bilgileriyle birlikte kullandı. Bunun sonucunda bireylerde tip 2 diyabet olup olmadığını ayırt edebilen bir yapay zekâ modeli geliştirdi. Söz konusu model, erkeklerde yüzde 86 doğruluk oranına sahipken kadınlarda bu oran yüzde 89'a çıkıyor.

Çalışmayı yapan Klick Labs araştırmacıları, aralarında hem tip 2 diyabetli olan hem de sağlıklı katılımcıların bulunduğu 267 kişiyi çalışmaya dahil etti. Araştırmacılar, bu kişilerin hepsinden, 2 hafta boyunca günde 6 kere belli bir cümleyi kaydetmelerini istedi. 2 haftalık süreç sonunda 18.000'den fazla kayıt elde eden araştırmacılar, diyabet hastalığı olmayanlarla olanların sesleri arasındaki 14 akustik farkı analiz etti.

Etiketler : ses yapay zeka diyabet
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