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08 Ekim 2021 Cuma 08:30:00 - Güncelleme:08 Ekim 2021 Cuma 08:30:00

Serebral palsi tanısı için genetik test yaptırın

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Uzmanlar, serebral palsinin (SP) belirtileri sebebiyle farklı genetik hastalıklarla karıştırılabildiğini belirterek, ailelerin mutlaka uzmanlara başvurarak genetik testleri yaptırması gerektiğini bildirdi.

Uzmanlar, serebral palsinin (SP) belirtileri sebebiyle farklı genetik hastalıklarla karıştırılabildiğini belirterek, ailelerin mutlaka uzmanlara başvurarak genetik testleri yaptırması gerektiğini bildirdi. Bazı bebeklerin doğdukları zaman nefes almakta güçlük çekebildiğini ve bu süreçte beyin hasarı gelişmesi durumunda SP'nin ön tanısının konulduğunu aktaran Avrupa Tıp Uzmanları Birliği Nadir ve Tanısız Hastalıklar Komisyonu Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Serdar Ceylaner, bazen de bu durumun bebek anne karnındayken meydana gelebildiğini anlattı. Ceylaner, bebeklikte oturma, yürüme gibi normal gelişimsel süreçlerde görülen problemlerin de SP şüphesini doğurduğunu vurgulayarak, "SP ile ilgili bulgular diğer birçok hastalıkla karıştığı için bazen tanı koymak zor olabiliyor. Aileler böyle bir durumda takip ve tedavi planları için nöroloji uzmanlarının yanı sıra mutlaka genetik uzmanlara da başvurmalıdır" diye konuştu.

Etiketler : Serebral palsi tanısı SP genetik testler
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