"Sen yaşlısın, yapamazsın" demek psikolojik hasar veriyor

Aile Hekimi Uzmanı Dr. Filiz Arabacı, sosyal bağları azalan yaşlılarda yaşlanmanın ve kronik hastalıkların hızlandığını belirterek, "'Sen yaşlısın, yapamazsın', 'gücün yetmez', 'hastasın' gibi cümleler onlara ciddi manada psikolojik hasar veriyor" dedi. Arabacı, ayrıca yaşlanmanın, özgürlüğün bittiği anlamına gelmediğini ve yaşlı yakınlarının psikolojik desteğinin çok önemli olduğunu da söyledi. "Yaşlılık hasta olmak demek değildir" diyen Dr. Arabacı günümüzde ileri yaştaki insanların gündelik işlerini rahatlıkla devam ettirebildiğini, bunu sağlamanın yolunun da örneğin fiziksel ve zihinsel aktiviteleri korumaya yönelik yeni hobiler geliştirmek gibi sağlığa yapılacak doğru yatırımlardan geçtiğini anlattı. Arabacı, yaşlı yakınlarının yapabileceği en önemli katkının ise psikolojik destek olduğunu belirterek şunları söyledi: "'Sen yaşlısın, yapamazsın', 'gücün yetmez', 'hastasın' gibi cümleler onlara ciddi manada psikolojik hasar vermektedir. Onları aktiviteler konusunda desteklemek, mobilize olmaları ve bağımsızlıklarını mümkün olduğunca uzun süre koruyabildikleri konusunda güvende hissettirmek önemlidir."

