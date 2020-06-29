29 Haziran 2020 Pazartesi 07:55:00 - Güncelleme:29 Haziran 2020 Pazartesi 07:55:00
Semizotu mutsuzluğun sonu
Besin değeri çok yüksek olan semizotunda omega-3 yağ asitleri, a-linolenik asit, EPA, DHA, glutatyon, glutamik asit ve aspartik asit bulunuyor. Bu sayede yorgunluk ve halsizliği önlüyor. Depresyonla savaşıyor. Ayrıca böbrekte kum ve taşı döküyor. Kabızlığı önlüyor.
Besin değeri çok yüksek olan semizotunda omega-3 yağ asitleri, a-linolenik asit, EPA, DHA, glutatyon, glutamik asit ve aspartik asit bulunuyor. Bu sayede yorgunluk ve halsizliği önlüyor. Depresyonla savaşıyor. Ayrıca böbrekte kum ve taşı döküyor. Kabızlığı önlüyor.