Semizotu mutsuzluğun sonu

Besin değeri çok yüksek olan semizotunda omega-3 yağ asitleri, a-linolenik asit, EPA, DHA, glutatyon, glutamik asit ve aspartik asit bulunuyor. Bu sayede yorgunluk ve halsizliği önlüyor. Depresyonla savaşıyor. Ayrıca böbrekte kum ve taşı döküyor. Kabızlığı önlüyor.