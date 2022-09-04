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04 Eylül 2022 Pazar 08:00:00 - Güncelleme:04 Eylül 2022 Pazar 08:00:00

Şekerli ve asitli gıdalar diş çürüklerine kapı aralıyor

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Diş çürüklerinin nedenleri hakkında bilgilendirmede bulunan Ağız ve Diş Sağlığı Uzmanı Dt. Fırat Adin, "Ağız ve dişlerin bakımı düzenli olarak yapılmadığı takdirde ağzımızda bulunan bakterilerin sayısı artıp, diş yüzeyine yapışarak delikler oluşturmaktadır

Diş çürüklerinin nedenleri hakkında bilgilendirmede bulunan Ağız ve Diş Sağlığı Uzmanı Dt. Fırat Adin, "Ağız ve dişlerin bakımı düzenli olarak yapılmadığı takdirde ağzımızda bulunan bakterilerin sayısı artıp, diş yüzeyine yapışarak delikler oluşturmaktadır. Bu asit üreten bakterilerin artmasındaki ana sebepler ise yemeklerden sonra dişlerin fırçalanmaması, diş ipi ile dişler arasında kalan yemek artıklarının temizlenmemesi, şekerli ve asitli gıda tüketimi, sigara kullanımı gibi yaşam tarzımızı oluşturan alışkanlıklar gelmektedir" dedi. Şekerli ve unlu yiyeceklerle bakterilerin buluşması sonucunda çürükler oluştuğunu ifade eden belirten Dt. Fırat Adin; beslenmelerinde karbonhidratlı ve şekerli yiyecekleri fazla tüketenlerin yanı sıra kullandıkları suların florür oranı çok düşük olan kişilerin daha fazla çürük tehlikesi altında olduğuna dikkat çekti. Bakteri plağı tarafından oluşturulan aside karşı tükürüğün doğal bir savunma mekanizması oluştursa da tek başına çürüğü önleyemeyeceğinin altını çizen Dt. Fırat Adin, tükürük akışını ve miktarını azaltan hastalıklar ya da ilaçların da çürük oluşumunu hızlandırdığını söyledi.

DÜZENLİ FIRÇALAMA VE UYGUN DİŞ FIRÇASI SEÇİMİ ŞART

Günümüzde diş çürüklerini tamamen engelleyebilecek ilaç ya da aşı henüz bulunmamış olsa da düzenli ve etkin fırçalamanın, önleyici uygulamalar ile desteklendiği durumlarda sağlıklı dişlere sahip olmak mümkün olduğunu belirten Dt. Fırat Adin, "Sabah kahvaltısından sonra ve akşam yatmadan önce dişlerin fırçalanması ve her gün diş ipliğinin düzenli kullanılması en etkili yoldur. Yiyecek artıkları en çok dişlerin çiğneme yüzeylerindeki girintilerde ve dişlerin birbirine değdiği ara yüzeylerde biriktiği için, uygun diş fırçası seçilmelidir. Diş hekimi kontrollerinin düzenli aralıklarla yapılması çürüğün erken dönemde yakalanması için en iyi yoldur" dedi.

Etiketler : Şekerli ve asitli gıdalar Dt. Fırat Adin diş çürükleri
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