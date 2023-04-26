VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Milyonlarca esnafı ilgilendiriyor! Vergiden sonra prim desteği
Adana'da deprem
Türkiye Yüzyılı'na armağan
Bu illerde yaşayanlar dikkat! Meteoroloji saat vererek uyardı
Trump'tan Biden'a adaylık yorumu: Düşünmesi bile akıl almaz
Babacan'dan 'Seçmenimiz CHP'ye oy vermeyecek' itirafı
26 Nisan 2023 Çarşamba 07:26:00 - Güncelleme:26 Nisan 2023 Çarşamba 07:26:00

Şekerin fazlası depresyona davetiye

ABONE OL

Çocuklukta aşırı şeker tüketimi yetişkinlikte depresyona davetiye çıkarıyor.

Çocuklukta aşırı şeker tüketimi yetişkinlikte depresyona davetiye çıkarıyor. Prof. Dr. Okan Bülent Yıldız, erken çocukluk ve ergenlikte aşırı şeker tüketiminin insülin direncini tetiklediğini ve yetişkinlikte kronik hastalıkların yanında depresyon, kaygı bozukluğu gibi psikolojik rahatsızlıklara da neden olabildiğini bildirdi. Yıldız "Şekeri mutlaka kontrollü tüketmek gerekiyor. Karbonhidrat vücudumuzun ihtiyacı, enerji kaynağımız ama aşırıya kaçtığımızda, şekeri aşırı tükettiğimizde birçok sağlık sorunuyla karşı karşıya kalıyoruz. Bunlardan ilki aşırı şeker tüketimi, bağışıklık sistemini zayıflatıyor. Kalitesiz karbonhidrat, yüksek miktarda şeker alımı, kalp damar, diyabet gibi kronik hastalıklar ve kansere de davetiye çıkarıyor" dedi. Özellikle ilave şeker içeren içecekler ve paketli gıdaların sürekli tüketiminin bağımlılık yapabildiğini vurgulayan Yıldız, şunları kaydetti: "Erken çocukluk dönemi ve ergenlik, şeker tüketimi açısından insülin direnciyle beraber en yüksek riskli olarak tanımladığımız dönemler. Bu dönemlerde aşırı şeker tüketimi, insülin direncini tetikliyor ve erişkin çağda diyabet, kalp damar hastalıklarının yanında depresyon, duygu durum, kaygı bozuklukları, demans, alzaymır, çeşitli kanserler ve polikistik over sendromuna yol açabiliyor."

Etiketler : Çocuklukta aşırı şeker tüketimi Prof. Dr. Okan Bülent Yıldız ergenlikte aşırı şeker tüketimi
24'üncü yaşa merhaba

24'üncü yaşa merhaba
100. yıla özel marş besteledi

100. yıla özel marş besteledi
Aileler çocuklarının normalleşmesini istiyor

Aileler çocuklarının normalleşmesini istiyor
Bilal'den Şekerparem

Bilal'den Şekerparem
Çadır kentin çocuklarına moral konseri

Çadır kentin çocuklarına moral konseri
Ustadan veda

Ustadan veda
Bodrum'da kampa girdiler

Bodrum'da kampa girdiler
SAHNELER RENKLENDİ

SAHNELER RENKLENDİ
Geçmişin öğretisine bağlıyım

Geçmişin öğretisine bağlıyım

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX