Şeker hastalarına "gizli katarakt" uyarısı

Diyabetik hastalarda katarakt daha sık görülüyor. Prof. Dr. Mustafa Özsütçü, "Genellikle 40'lı yaşlardan sonra görülen katarakt, bebeklerde doğuştan da görülebilir. Çocuklarda ise metabolik hastalıklar, akraba evliliği, anne karnında geçirilen hastalıklar, gebelikte ilaç kullanımı, mikrobik durumlar ve yaralanmalar katarakt oluşumuna sebep olabilir. Ayrıca göz travmaları, şeker hastalığı, göz içi iltihabı, böbrek hastalığı, glokom, hipertansiyon ve uzun süre kortizonlu ilaç kullanımı katarakt oluşumunu tetikler" ifadelerini kullandı.



KÖRLÜK NEDENLERİ ARASINDA İLK SIRADA

Halk arasında "göze perde inmesi" olarak da tanımlanan kataraktın dünyada körlük nedenleri arasında ilk sırada yer aldığını anlatan Özsütçü, şunları kaydetti: "Her yıl 25 milyon kişide oluşan katarakt, dünyadaki körlüklerin yaklaşık yüzde 50'sinin nedeni olarak kabul ediliyor. Şeker hastalarında katarakt daha sık görülür çünkü şeker hastalarında merceğin içinde 'sorbitol' isminde bir madde depolanır. Yüksek glikoz merceğin şişmesine sebep olarak görüşün netliğini azaltır. Ayrıca glikozu, sorbitol adlı bir maddeye dönüştüren bir enzim sayesinde şeker hastalarında mercekte sorbitol birikir. Biriken sorbitol mercekteki yapısal proteinleri etkiler. Bu da merceğin şeffaflığını azaltırken opaklığını artırır. Bu durum katarakt oluşumuna sebep olur ve kişi etrafını, daha soluk ve sarı bir şekilde görmeye başlar."