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15 Mayıs 2021 Cumartesi 08:00:00 - Güncelleme:15 Mayıs 2021 Cumartesi 08:00:00

ŞEKER BAĞIMLILIK YAPIYOR

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Dünya Sağlık Örgütü'ne göre günlük şeker sınırımız 40 gram. Bayramla beraber şeker, çikolata ve tatlı tüketimimiz ülkemizdeki tüm bir yılın ortalamasından 5 kat fazla oluyor.

Dünya Sağlık Örgütü'ne göre günlük şeker sınırımız 40 gram. Bayramla beraber şeker, çikolata ve tatlı tüketimimiz ülkemizdeki tüm bir yılın ortalamasından 5 kat fazla oluyor. Doç. Dr. Muhammed Keskin, "İçtiğimiz kola, meyve suyu ve soğuk çayların ana tatlandırıcısı şekerdir. Yani şekeri sadece bayram şekerlerinde arıyorsanız yanılıyorsunuz. Yediğimiz içtiğimiz hazır ürünler ve tatlılardaki şeker miktarını dikkate almalı ve tüketimini kısıtlamalısınız" dedi. Doç. Dr. Keskin, "3 günden ne olacak demeyin. Şekerin tek kötü yanı kalorisi değildir. Bizi korkutan diğer bir yönü fazla tüketiminin beynimizdeki ödül merkezini uyararak bağımlılık yapabilmesidir. Yani bu üç gün yediklerinize ve içtiklerinize dikkat ederek kendinizi büyük bir riskten koruyabilirsiniz" şeklinde uyarıda bulundu.

Etiketler : ŞEKER BAĞIMLILIK Doç. Dr. Muhammed Keskin şeker çikolata
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