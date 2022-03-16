Sedef hastalarından kaçmayın, bulaşıcı değil

Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Deri ve Zührevi Hastalıklar Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Mehmet Melikoğlu, sedef hastalığının bulaşıcı olmadığını belirterek onlardan kaçılmamasını istedi. Sedef hastalığının, kronik tekrarlayıcı bir hastalık, yaklaşık dörtte birinde ise Sedef romatizmasının da hastalığa eşlik edebildiğini belirten Doç. Dr. Mehmet Melikoğlu, "Sedef hastaları bazen işe girerken, çalışırken zorluk yaşıyorlar. İşyeri sahibiyse müşteriyle temasta zorluk yaşıyorlar. Deriyi etkileyen hastalıklar, dış görünüşü de etkilediği için çok önem arz ediyor. Sedef hastalığı nelerden etkileniyor? Stres tabi ki çok büyük bir tetikleyici: Bununla birlikte enfeksiyonlar, derinin kuruluğu, tahrişi, travma bunun dışında kilo sedef hastalığında tetikleyici bir neden. Sigara içmek sedef hastalığını arttıran bir etken, alkol yine öyle. Hastanın kilosuyla ilgili sorunu varsa ilgili hekimden, psikojenik kompenenti varsa, stresi varsa psikiyatri hekiminden tedavi ve destek alması gerekiyor" dedi.

