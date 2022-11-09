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09 Kasım 2022 Çarşamba 07:31:00 - Güncelleme:09 Kasım 2022 Çarşamba 07:31:00

Sedef ağır hastalıklara davetiye çıkarabiliyor

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Yaygın sedef, vücutta organizmanın dengesini de bozuyor. Bu hastalarda şeker, tansiyon yüksekliği, kolesterol metabolizması bozuklukları ve inme görülme riski fazladır.

Yaygın sedef, vücutta organizmanın dengesini de bozuyor. Bu hastalarda şeker, tansiyon yüksekliği, kolesterol metabolizması bozuklukları ve inme görülme riski fazladır. Prof. Dr. Mehmet Ali Gürer, "İnternette yer alan çeşitli alternatif tedavilerle hastalık asla kontrol altına alınamaz. Sedef hastaları, mutlaka bir dermatoloji uzmanına başvurup uygun tedaviyi almalı. Erken dönemde tedavi, hastalığın yayılımını engelliyor." dedi. Gürer, sedefin obezitesi olanlarda daha şiddetli seyrettiğini ve bu hastaların tedaviye daha zor yanıt verdiğini belirterek, "Ayrıca hastalığın 'sedef romatizması' olarak da adlandırılan iltihaplı eklem romatizması tipi var. Her sedef hastasında bu olmuyor ama özellikle tırnak tutulumu olanlarda sedef romatizmasının görülme sıklığı daha fazla. Yapılan çalışmalar, tüm sedef hastalarının yaklaşık yüzde 20-25'inde sedef romatizması görüldüğünü ortaya koyuyor" diye konuştu.

Etiketler : Sedef ağır hastalıklara davetiye çıkarabiliyor şeker tansiyon yüksekliği
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