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19 Mart 2022 Cumartesi 08:00:00 - Güncelleme:19 Mart 2022 Cumartesi 08:00:00

Sebzeyi ve suyu az tüketmek kolon kanserini tetikliyor

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Gastroenteroloji Uzmanı Dr. Fatma Seçil Kırdök, kolonoskopinin korkutucu olmadığının altını çizerek Kolon kanserinin erken dönemde tespit edilmesinin son derece önemli olduğunu belirtti.

Kolon kanserinin erken dönemde tespit edilmesinin son derece önemli olduğunu belirten Gastroenteroloji Uzmanı Dr. Fatma Seçil Kırdök, kolonoskopinin korkutucu olmadığının altını çizerek, "Hastalara tek tavsiyemiz endişe etmesinler, korkmasınlar ve tarama programlarını mutlaka yaptırsınlar" diye çağrıda bulundu. Kolon kanserine neden olan en büyük unsurun genetik faktörler olduğunu vurgulayan Uzm. Dr. Seçil Kırdök, beslenme faktörleri ve yaşam tarzının da bu hastalığın riskini artırdığını söyledi. Bu faktörlere değinen gastroenteroloji uzmanı, "lifli gıdalardan uzak beslenmek, Sebzeyi ve suyu az tüketmek, kesinlikle riski artırıyor. Sigara kullanmak önemli bir risk faktörü. Yaşam tarzı, hazır beslenme, katkılı gıdalar da diğer bütün kanserlerde olduğu gibi bu kanserde de önemli. Bazı iltihaplı bağırsak hastalıkları, genetik polipli hastalıklar da riskleri arttırıyor" dedi.

Etiketler : kolon kanseri erken teşhis fatma seçil kırdök
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