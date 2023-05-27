VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Bakan Özer'den rehber öğretmen adaylarına müjde! Zorunlu olacak
"Depremzede vatandaşlarımız için toplam 1 milyar 851 milyon lira kaynak aktardık"
Demokrat Partinin başkan adayları arasında şimdilik avantajlı konumda
TikTok'ta ‘Tako' dönemi
Dersimiz: Göletlere girmeyin!
Bir günlüğüne asker oldular
27 Mayıs 2023 Cumartesi 07:21:00 - Güncelleme:27 Mayıs 2023 Cumartesi 07:21:00

sebzelere sirke yerine karbonat

ABONE OL

Sirkeli su sebzelerdeki mikroorganizmaları uzaklaştırmada etkili olabilir ancak kansere neden olan pestisitlerden arındırmada etkisi olmaz. Sirke yerine ise bir tatlı kaşığı karbonatlı suda bekletmek çok daha etkili bir yöntem.

Sirkeli su sebzelerdeki mikroorganizmaları uzaklaştırmada etkili olabilir ancak kansere neden olan pestisitlerden arındırmada etkisi olmaz. Sirke yerine ise bir tatlı kaşığı karbonatlı suda bekletmek çok daha etkili bir yöntem.

Her 8 kadından birinin hayatı boyunca meme kanserine yakalanma riski vardır. Yapılan çalışmalara göre, meme kanserinin sadece yüzde 5 ila 10'unun genetik olmasıyla birlikte meme kanseri oluşumunda çevrenin ve kişinin yaşam tarzının önemi oldukça yüksektir. Obezite, hareketsiz yaşam ve alkol kullanımı gibi faktörlerin meme kanseri için büyük risk oluşturduğu vurgulanır. Öte yandan çevre kirliliğine yol açan maddelerin meme kanseri ile olan ilişkisi son dönemde gündeme gelmiştir. Özellikle son dönem yapılan çalışmalarda organik ürünlerle beslenmenin menopoz sonrası meme kanseri riskini azalttığı gösterilmiştir.

ORGANİK BESLENMENİN ETKİSİ VAR

Pestisitlerin meme kanseri için önemli risk oluşturduğunu belirten Doç. Dr. Fatma Ümit Malya, "Tarım çalışanlarının daha fazla pestisitlere maruz kaldığı düşünülse de aslında besinler yoluyla tüm insanlar risk altındadır. Özellikle son dönem yapılan çalışmalar organik ürünlerle beslenmenin menopoz sonrası meme kanseri riskini azalttığını gösterdi. Buradan hareketle pestisitlerin meme kanseri için fevkalade önemli risk oluşturduğu tartışılmaktadır" dedi.

KARPUZ VE DOMATESE DİKKAT

Pestisitlerin tarım sektöründe kullanılan ve ürünlerin zararlı böceklerden korunmasını sağlayan maddeler olduğunu ifade eden Doç. Dr. Malya, "Pestisitlerin en yaygın olarak tespit edildiği besinler fasulye, karpuz, patates ve domatestir. Meme kanseri oluşumunda hormonal dengede olan bozulmalar da özellikle kandaki östrojen miktarını arttıran faktörler etkilidir. Pestisitlerin de özellikle endokrin sistemi üzerinde etkilerini belirten çalışmalarda bazı kanser türleriyle ilişkili olabileceğini göstermiştir" şeklinde konuştu.

Etiketler : sebzelere sirke yerine karbonat Pestisitleri hormonal denge
Sırada koşmak var

Sırada koşmak var
Güzeller buluşması

Güzeller buluşması
Gençlere tavsiye verdi

Gençlere tavsiye verdi
Yıllık performans

Yıllık performans
4 milyonluk 'Gülümse'

4 milyonluk 'Gülümse'
Konserler başlıyor

Konserler başlıyor
Dünya listelerinde

Dünya listelerinde
Spontane yaşıyor

Spontane yaşıyor
Hediye yerine bağış isteği

Hediye yerine bağış isteği

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX