Sebze-meyveleri fırçalayarak yıkayın

Kimyasalların yağ dokusunda birikip, obeziteyi tetiklediğini belirten uzmanlar, yağ dokusunda biriken kimyasalları içeren ürünlerin başında plastik geldiğini aktardı. Dr. Öğr. Üyesi Binnur Okan Bakır, "Plastiğin sertleştirilmesinde kullanılan, Bisfenol A ya da Bifenol A diye telaffuz edilen madde birkaç sene öncesinde ortaya çıktı. Plastik özellikle sıcakla temas ettiğinde maddelerin geçişi kolaylaşıyor" dedi. Bakır, şu tavsiyelerde bulundu: "Çürük, yarık, yamalı olan sebze ve meyveler daha organikmiş gibi doğru bilinen bir yanlış var. Sebze ve meyvelerin, kesinlikle bütünlüğü bozulmamış olanı tercih edilmeli. Çünkü bütünlüğünün bozulması demek, orada bir yarık ve çatlak olması demek. Bu da kimyasalların, içine çok daha hızlı geçmesi demek. O nedenle bütünlüğü bozulmamış ve mevsimine uygun meyve sebze tüketilmeli. Bir de onları güzelce yıkayıp, fırçalamak lazım. Ezilmeye müsait meyve-sebzeler daha narin bir şekilde fırçalanıp, yıkanabilir."

