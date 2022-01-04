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04 Ocak 2022 Salı 08:30:00 - Güncelleme:04 Ocak 2022 Salı 08:30:00

Sebze çorbası ödem attırıyor

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Diyabeti olanlar, tansiyon problemi yaşayanlar, kalp ve böbrek hastalıkları olanlar veya hastalıklarına bağlı sürekli ilaç kullananlara yemeği fazla kaçırdıkları dönemlerde vücuttan ödem atmak için bol bol sebze çorbası tüketilmesi öneriliyor.

Diyabeti olanlar, tansiyon problemi yaşayanlar, kalp ve böbrek hastalıkları olanlar veya hastalıklarına bağlı sürekli ilaç kullananlara yemeği fazla kaçırdıkları dönemlerde vücuttan ödem atmak için bol bol sebze çorbası tüketilmesi öneriliyor. "Kafeinli içeceklerden mümkün olduğunca uzak durarak, çay ve kahve tüketiminizi azaltın" diyen Beslenme ve Diyet Uzmanı Renan Güneş "Tüketeceğiniz yeşil çay, beyaz çay, biberiye, kekik gibi bitki çayları ödeminizi atmaya yardımcı olur. Aynı zamanda alkol vücutta su tutup ödem yapacağından birkaç gün alkolü vücuttan atabilmek için bol su tüketmeye özen gösterin" dedi. Hafif ara öğünlerin de önemine dikkat çeken Güneş "Hazırlayacağınız zengin bir sebze çorbası toksinleri vücudunuzdan uzaklaştırarak sizi tok tutar ve ödeminizi atmaya yardımcı olur. Daha fazla potasyum içeren yiyecekler tüketmeye çalışın. Daha fazla potasyum almak, sodyum fazlasının vücuttan atılmasını sağlar. Böylelikle ödemin azalmasını sağlar. Mümkünse hafif tempoda yürüyüş yapmaya çalışın" diye konuştu.

Etiketler : SEBZE ÇORBASI ÖDEM ATTIRIR Diyet Uzmanı Renan Güneş Diyabeti olanlar tansiyon problemi
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