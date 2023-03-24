Sebepsiz yere iştahta azalma varsa kanserden şüphelenin

Radyasyon Onkolojisi Bölümü Uzmanı Dr. Ayşen Aydın, sebepsiz yere iştahta azalma, kilo kaybı, çok çabuk yorulma, gece terlemeleri varsa kanserden şüphelenilebileceğini söyleyerek, kanserin hangi organdaysa ona göre belirtileri olduğunu kaydetti.



Ayşen Aydın, kanser belirtilerinin kanserin bulunduğu ortama göre değişiklik gösterebileceğini anlatarak, "Bazı kanser türlerinde kendine özgü belirtiler de mevcuttur. Örneğin meme kanserinde memede kitle olabilir. Kalın bağırsak kanserinde büyük abdest öncesi veya sonrasında makatta kanamalar olabilir. Akciğer kanserinde ise geçmeyen öksürük, kanlı balgam olabilir. Beyin tümörün de ise nedensiz yere bayılmalar ve geçmeyen baş ağrıları olabilir. Aslında kanser hangi organdaysa ona göre belirtileri vardır" dedi.