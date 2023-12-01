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01 Aralık 2023 Cuma 07:53:00 - Güncelleme:01 Aralık 2023 Cuma 07:53:00

Şaşılıkta 3 yaş kritik öneme sahip

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Uzmanlar, 3 yaşa kadar göz yapısı ve görme duyusunun hızlı geliştiğini açıkladı.

Uzmanlar, 3 yaşa kadar göz yapısı ve görme duyusunun hızlı geliştiğini belirterek, "Tanısı çocukluk çağında konulduğunda şaşılık ve göz tembelliğini tedavi edebiliyoruz" dedi. Prof. Dr. Huban Atilla "Görme duyusu beynin, gözlerin fiziksel gelişimiyle ve öğrenmeyle 10-12 yaşına kadar gelişiyor. 3 yaş dönemi doğru görme duyusunun kazanılması için çok önemli. Çocuğun kendini ifade edemediği bir dönem. O yüzden gözle ilgili problemlerde objektif tanı yöntemleriyle göz kontrolü yapılarak tanı konulabiliyor" diye uyardı.

Etiketler : şaşılık görme göz 3 yaş
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