Şaşılıkta 3 yaş kritik öneme sahip

Uzmanlar, 3 yaşa kadar göz yapısı ve görme duyusunun hızlı geliştiğini belirterek, "Tanısı çocukluk çağında konulduğunda şaşılık ve göz tembelliğini tedavi edebiliyoruz" dedi. Prof. Dr. Huban Atilla "Görme duyusu beynin, gözlerin fiziksel gelişimiyle ve öğrenmeyle 10-12 yaşına kadar gelişiyor. 3 yaş dönemi doğru görme duyusunun kazanılması için çok önemli. Çocuğun kendini ifade edemediği bir dönem. O yüzden gözle ilgili problemlerde objektif tanı yöntemleriyle göz kontrolü yapılarak tanı konulabiliyor" diye uyardı.

