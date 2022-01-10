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Sarımsak yiyerek karaciğeri koruyun
10 Ocak 2022 Pazartesi 09:00:00 - Güncelleme:10 Ocak 2022 Pazartesi 09:00:00

Sarımsak yiyerek karaciğeri koruyun

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Vitamin, mineral ve antioksidan içeriği ile sağlık deposu olan sarımsakla hazırlanan kür karaciğeri yeniliyor.

Vitamin, mineral ve antioksidan içeriği ile sağlık deposu olan sarımsakla hazırlanan kür karaciğeri yeniliyor. Amacı karaciğeri tazelemek, bağışıklık sistemini güçlendirmek ve kanser yapan yabancı zararlı bileşiklerin detoksunu sağlamak olan kür için, 1 kase ev yapımı yoğurda 1 diş sarımsağı ezip, çeyrek kuru soğanı rendeleyip içine biraz dereotu, 1 yemek kaşığı zeytinyağı ve az çekilmiş tane karabiber koyup çırpın. Bu kür aynı zamanda atardamarları etkileyen hastalıklar, kanser, bağışıklık sistemi bozuklukları ve ağrılı eklem hastalıkları gibi birçok kronik hastalığın önlenmesinde ve tedavisinde kullanılıyor. Bitkisel tedavi uzmanları "Soğan ve sarımsak kadınlarda menopoz sonrası ortaya çıkan kemik erimesine karşı doğal bir tedavi sunar, kemikleri güçlendirir. Menopozlu kadın katılımcılarla yapılan bir bilimsel çalışmada günlük 2 gram sarımsak tüketiminin östrojen düzeyindeki azalmanın önemli derecede önüne geçtiği gözlendi. Geniş kapsamlı bir çalışmada ise düzenli soğan tüketimine sahip kadınlarda kemik yoğunluğunun daha yüksek olduğu tespit edildi" diyor.


Etiketler : Sarımsak yiyerek karaciğeri koruyun karaciğeri tazelemek
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