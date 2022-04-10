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10 Nisan 2022 Pazar 07:51:00 - Güncelleme:10 Nisan 2022 Pazar 07:51:00

Sarımsak tümör büyümesini yavaşlatıyor

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Kanser hastaları, beslenmelerine hasta olmayanlardan daha çok dikkat etmesi gerektiğini belirten uzmanlar, sağlıklı beslenmeyle de bu hastalıkla mücadele edilebileceğini söyledi.

Kanser hastaları, beslenmelerine hasta olmayanlardan daha çok dikkat etmesi gerektiğini belirten uzmanlar, sağlıklı beslenmeyle de bu hastalıkla mücadele edilebileceğini söyledi. Radyasyon Onkolojisi ve Fitoterapi Uzmanı Dr. İbrahim Yıldırım, "Onkoloji hastalarının sağlıklı beslenmesi, hastalığın seyri açısından önemlidir. Kanser hastalarının beslenmesinde organik gıdalarla ve şekersiz şekilde genel bir takım özellikler varken, belirli kanser türlerinde diyetlerinde ise farklılıklar vardır. Beslenmeyle ilgili kanser tedavisinde Kanadalı bilim adamının yaptığı bir çalışmayı görüyoruz. Yapılan çalışma insan vücudu dışında deneysel olarak yapılmakla beraber, insan vücuduna da uyarlanabilir. Bazı gıdaların tümör büyümesini yavaşlattığı tespit edilmiş. Genel olarak söyleyebileceğimiz tümör büyümesini yavaşlatan gıdalar sıralamaya aldığımızda ilk önce sarımsak geliyor. Daha sonra yeşil soğan, soğan, brokoli, bürüksel lahanası, lahana ve yeşilliklerin hepsi diye sıralayabiliriz. Ancak her bir kanser türünün gerilemesine sebep olan farklı beslenme yöntemleri vardır. Beslenmeyi her bir kanser için ayrı ayrı değerlendirmek lazım. Bazı gıdalardan da onkoloji hastalarının uzak durması gerekiyor. Şeker ve sütü önermiyoruz. Kişisel bir beslenme yönteminin uygulanması ve bunu da doktor ile birlikte ortak karar verilmesi gerekmektedir" şeklinde konuştu.

Etiketler : Sarımsak tümör büyümesi yeşil soğan Dr. İbrahim Yıldırım
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