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18 Nisan 2024 Perşembe 07:30:00 - Güncelleme:18 Nisan 2024 Perşembe 07:30:00

Sarılmak acı ve depresyona iyi gelebilir

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Fiziksel temasın acı, anksiyete ve depresyona iyi gelebileceği ortaya konuldu.

Bilim insanları fiziksel temasın acı, anksiyete ve depresyona iyi gelebileceğini ortaya koydu. Almanya ve Hollanda'dan araştırmacılar, sarılma gibi fiziksel temasların insanlardaki etkisini anlamak için yaklaşık 10 bin katılımcının yer aldığı 200'den fazla çalışmayı analiz etti. Bilim insanları, süresi ve sıklığından ziyade "ufak" ve "kibar" dokunuşların bile yaş grubu fark etmeksizin acı, anksiyete ve depresyona karşı olumlu etkilerinin olduğunu tespit etti. Araştırmada, insanların yanı sıra hayvanlarla fiziksel temasın da zihin sağlığı açısından kilit rol oynadığı belirlendi.

Etiketler : sarılmak acı depresyon anksiyete fiziksel temas
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