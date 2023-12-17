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17 Aralık 2023 Pazar 09:00:00 - Güncelleme:17 Aralık 2023 Pazar 09:00:00

Şapka ya da bere saçların düşmanı olabilir

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Uzmanlar, saç sağlığı için şapka ya da bere kullanımına dikkat edilmesi gerektiğini belirtti.

Uzmanlar, saç sağlığı için bere kullanımına dikkat edilmesi gerektiğini belirtti. Uzmanlar "Şapka ya da bere kullanmak ciddi anlamda saça zarar veriyor. Yani saçları kırıyor ve havasız bırakıyor. Kalitesiz şapkalar saça ve saç derisine zarar veriyor. Kış aylarında vax, jöle ve sprey kullanıp, şapka takıyorlarsa en azından her gece yıkamaları lazım. Yıkamadıkları takdirde gündüz havasız kalan saçlar, gece sürtünmenin etkisiyle büyük zararlar görüyor. Şapka ve bere saç çıkış yönleri dikkate alınarak takılmalı" ifadelerini kullandı.

Etiketler : saç sağlığı bere şapka
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