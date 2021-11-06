Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, "Koronavirüs çocuklarda da ölüme yol açabilen, yoğun bakıma yatmaya neden olabilen bir tablo oluşturuyor. Bu yüzden çocukların korunması lazım. ABD'de 12 yaş altının aşılanması için ruhsat verildi. Bana sorarsanız Türkiye'nin de acilen bu uygulamaya ihtiyacı var. Salgının bitmesi için çocukların aşılanması lazım" dedi.

