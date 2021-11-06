Salgının bitmesi için çocukların aşılanması lazım
Uzmanlar, 23 ilde 44 merkezde yapılan, salgının ilk 1 yılını kapsayan araştırmada 9 bin Kovid-19 hastası çocuk tespit edildiğini, bunlardan 375'inin yoğun bakımda yattığını ve 44'ünün hayatını kaybettiğini söyledi.
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, "Koronavirüs çocuklarda da ölüme yol açabilen, yoğun bakıma yatmaya neden olabilen bir tablo oluşturuyor. Bu yüzden çocukların korunması lazım. ABD'de 12 yaş altının aşılanması için ruhsat verildi. Bana sorarsanız Türkiye'nin de acilen bu uygulamaya ihtiyacı var. Salgının bitmesi için çocukların aşılanması lazım" dedi.