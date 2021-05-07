  • BIST
    1433.66
  • Dolar
    8,2854
  • Euro
    10,0221
  • Altın
    485,3050
İstanbul
13 / 25
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Hüzünlendiren ‘Kaybolan Yıllar'
Annelik hedeflerini değiştirdi
Kriptosuncuk Faruk Fatih Özer'le ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıktı
Putin'den ilginç benzetme! Kalaşnikof gibi güvenilir...
Dikkat çeken Türkiye çağrısı: Yakınlaşın...
CHP'li eski vekil: 'Melik Bey bunlar devede kulak'
Farkımızı ortaya koyduk: Türkiye liderlik ediyor
Tam kapanma 19 Mayıs'a uzayacak mı?
ABD'den İran'a "iyi niyet göstergesi"
Balıkçı kavgası her an savaşa dönebilir
ABD'den sıra dışı çıkış! Ucuz aşı için patent savaşı
Kortizonlu ilaçlar katarakt yapabilir
SALGINDA BOYUN DÜZLEŞMESİ TEHLİKESİ VAR
Hurmanın fazlası, kan şekerini oynatır
KORONA İLE ALERJİYİ KARIŞTIRMAYIN
Uzun Kovid-19 hakkında bilinmesi gerekenler
Uzman Astrolog Özlem Recep ile günlük burç yorumları - 07 Mayıs
İletişim Başkanı Altun, 6 Mayıs Radyo Günü'nü kutladı
Dünya diken üstünde: Nereye düşecek?
Yahudi yerleşimciler, iftar yapan Filistinlilere saldırdı
Salgın süresince 206 milyar liralık borç ertelendi
ABD Gizli Servisi, eğitim için Beyaz Saray'ın replikasının yapılmasını istedi
Almanya, Kovid-19 aşılarındaki mülkiyet haklarının kaldırılması teklifine karşı çıktı
DTÖ'den, müzakerelere yeşil ışık
07 Mayıs 2021 Cuma 09:30:00 - Güncelleme:07 Mayıs 2021 Cuma 09:30:00

SALGINDA BOYUN DÜZLEŞMESİ TEHLİKESİ VAR

ABONE OL

Pandeminin getirdiği sosyal izolasyon sürecinde evde hareketsizlik ve bilgisayar başında geçirilen uzun saatler nedeniyle pek çok kişide duruş bozukluğu ve bunun sonucunda da boyun düzleşmesi gibi omurga rahatsızlıkları ortaya çıkıyor.

Boyun düzleşmesinin en sık görülen belirtisi boyun ağrısı olarak belirtiliyor. Ağrı, sırt ve omuza yayılabiliyor ve sonrasında bu tabloya baş ağrısı da eşlik edebiliyor. Boyun düzleşmesi tedavi edilmediği takdirde yaşam kalitesini önemli derecede etkiliyor. Memorial Antalya Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölümü'nden Uz. Dr. Feride Ekimler Süslü, "Boyun ağrısı, boyun hareketlerinde kısıtlılık, boyun kaslarında güçsüzlük, baş ya da ensede ağrı, sırt ağrısı, omuzlarda yük varmış hissi gibi ağırlık hissi ve ağrı, eğer sinir köklerine bası olursa kollarda ağrı ve elde uyuşma en sık görülen belirtilerdir" dedi.

DURUŞ BOZUKLUĞU BOYNU ETKİLİYOR

"Boyun düzleşmesinin en sık nedeni kötü postür yani duruş bozukluğudur" diyen Uz. Dr. Feride Ekimler Süslü şunları dile getirdi: "Buna bağlı olarak omurgada olması gereken fizyolojik eğrilikler kaybolup boyun düzleşmesi ortaya çıkar. Ayrıca omurganın gelişimi sırasında skolyoz ya da kifoz gibi omurga bozukluklarına bağlı boyun düzleşmesi meydana gelebilir. Omurgayı oluşturan omurların anatomik gelişimi sırasında şekil bozuklukları olabilir ve buna bağlı da boyun düzleşmesi oluşabilir. Yaşlılık nedeniyle disklerde sıvı kaybına bağlı dejenerasyon ya da osteoporozun yol açtığı kemik çökmelerine bağlı kamburluğun artması boyunda düzleşmeye neden olabilir. Fiziksel travmaya maruz kalma sonrası ya da aşırı zorlanma sonrası boyun kemiklerin etrafını saran kas, bağ doku, ligaman ve fasianın hasar görmesi sonrası da boyun düzleşmesi gerçekleşebilir."

Etiketler : Boyun düzleşmesi skolyoz ya da kifoz korona salgın
Karantina pozu

Karantina pozu
10 yıllık başarı

10 yıllık başarı
Market-ev arasındayım!

Market-ev arasındayım!
Pandemide sürekli öğrendi

Pandemide sürekli öğrendi
Gerçek Survivor tartışması

Gerçek Survivor tartışması
Fotoşopu abarttı!

Fotoşopu abarttı!
Korkutan zayıflık

Korkutan zayıflık
Celil Nalçakan yazın yine sahnelerde

Celil Nalçakan yazın yine sahnelerde
Yeni proje için Cihangir'de takılmadım

Yeni proje için Cihangir'de takılmadım

EN ÇOK OKUNAN HABERLER