SALGINDA BOYUN DÜZLEŞMESİ TEHLİKESİ VAR

Boyun düzleşmesinin en sık görülen belirtisi boyun ağrısı olarak belirtiliyor. Ağrı, sırt ve omuza yayılabiliyor ve sonrasında bu tabloya baş ağrısı da eşlik edebiliyor. Boyun düzleşmesi tedavi edilmediği takdirde yaşam kalitesini önemli derecede etkiliyor. Memorial Antalya Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölümü'nden Uz. Dr. Feride Ekimler Süslü, "Boyun ağrısı, boyun hareketlerinde kısıtlılık, boyun kaslarında güçsüzlük, baş ya da ensede ağrı, sırt ağrısı, omuzlarda yük varmış hissi gibi ağırlık hissi ve ağrı, eğer sinir köklerine bası olursa kollarda ağrı ve elde uyuşma en sık görülen belirtilerdir" dedi.



DURUŞ BOZUKLUĞU BOYNU ETKİLİYOR

"Boyun düzleşmesinin en sık nedeni kötü postür yani duruş bozukluğudur" diyen Uz. Dr. Feride Ekimler Süslü şunları dile getirdi: "Buna bağlı olarak omurgada olması gereken fizyolojik eğrilikler kaybolup boyun düzleşmesi ortaya çıkar. Ayrıca omurganın gelişimi sırasında skolyoz ya da kifoz gibi omurga bozukluklarına bağlı boyun düzleşmesi meydana gelebilir. Omurgayı oluşturan omurların anatomik gelişimi sırasında şekil bozuklukları olabilir ve buna bağlı da boyun düzleşmesi oluşabilir. Yaşlılık nedeniyle disklerde sıvı kaybına bağlı dejenerasyon ya da osteoporozun yol açtığı kemik çökmelerine bağlı kamburluğun artması boyunda düzleşmeye neden olabilir. Fiziksel travmaya maruz kalma sonrası ya da aşırı zorlanma sonrası boyun kemiklerin etrafını saran kas, bağ doku, ligaman ve fasianın hasar görmesi sonrası da boyun düzleşmesi gerçekleşebilir."