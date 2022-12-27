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27 Aralık 2022 Salı 07:30:00 - Güncelleme:27 Aralık 2022 Salı 07:30:00

Salgına karşı 'sirkencubin şerbeti' önerisi

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Sirkencubin şerbetinin sağlığa faydaları üzerine açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Oğuz Özyaral, "Salgın dönemindeyiz. Çocuklara mutlaka günde yarım bardak şerbeti içirin" uyarısında bulundu.

Sirkencubin şerbetinin sağlığa faydaları üzerine açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Oğuz Özyaral, "Salgın dönemindeyiz. Çocuklara mutlaka günde yarım bardak şerbeti içirin" uyarısında bulundu. Sirkencübin şerbetinin Osmanlı mutfağından geldiğini belirten Özyaral, "İçinde asla şeker bulunmaz. Sadece su, elma sirkesi ve ham baldan yapılır. Tam bir doğal vitamin deposudur. Şerbeti yapmak için sadece 1 litre su, 1 su bardağı elma sirkesi, 3 yemek kaşığı çiçek balı, 1 adet kabuk tarçın, 4-5 adet tane karanfil ve 5-6 adet reyhan yaprağı yeterlidir. Yapılışı ise oldukça basittir. Geniş ağızlı bir sürahi ya da karıştırma kabına sirkeyi aktarın. Üzerine tahta kaşıkla balı ilave edin ve karıştırın. Ardından suyu da sürekli karıştırarak ekleyin. İçerisine karanfil, çubuk tarçın, reyhan yaprağını ekleyin ve en az 2 saat bekleterek servis edin" açıklamasında bulundu

Etiketler : sirkencubin şerbeti Prof. Dr. Oğuz Özyaral Sirkencübin
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