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28 Kasım 2020 Cumartesi 13:00:00 - Güncelleme:29 Kasım 2020 Pazar 07:20:00

Salgına karşı 'koyu yeşil yapraklı sebze' önerisi

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Koronavirüs salgınının yanı sıra son günlerde artan grip vakalarına karşı Beslenme Uzmanı ve Diyetisyen Ruşen Aksu, bağışıklık sisteminin güçlendirmek için bazı tavsiyelerde bulundu.

Değişen mevsim şartlarıyla bağışıklık sistemini korumanın koronavirüs ve gribal enfeksiyonlara karşı önemli olduğunu ifade eden Aksu, "Koyu yeşil yapraklı sebzeleri beslenmemize mutlaka eklemeliyiz. Ispanak, maydanoz, su teresi, roka ve benzerlerini hem sabah kahvaltısında hem de gün içinde salatalarımızda tüketmeliyiz. Sülforafan bakımından zengin, bağışıklığı yükselten, karnabahar, brokoli ve Brüksel lahanasını da sabah kahvaltısı veya gün içinde salatalarımızda bol bol yemeliyiz. C vitamini yönünden zengin kivi, portakal, ananas gibi meyveleri de mutlaka tüketmeliyiz. Bağışıklığın yüksek olmasında diğer önemli minerallerden bir diğeri ise selenyum ve çinkodur. Bunların düşük olması halinde takviyelerin alınması ve beslenmeye Brezilya fıstığı ve kuruyemişler eklenmelidir. Zencefil, zerdeçal ve kükürtlü besinlerden sarımsak, soğan da mutlaka eklenmeli" diye konuştu.

Etiketler : salgın yeşillik öneri
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