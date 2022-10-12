Salgın konuşma bozukluğunu artırdı

Pandemi, çocuklarda konuşma bozukluğunu artırdı. Konuşması geciken çocukları otizm spektrum bozukluğundan ayırt etmeliyiz. Çocuk Nörolojisi Bölümü'nden Doç. Dr. Yasemin Topçu, işitme testi normal olan bir çocukta göz temasında kısıtlılık, konuşma becerisinin kazanılamaması veya kazanılmış kelime sayısında azalma olması durumunda mutlaka çocuk nörolojisine başvurulması gerektiğini belirtti. Salgın ile birlikte ailelerin ve çocukların yaşam rutinlerinin değiştiğini aktaran Topçu, şunları kaydetti: "Çocuklar yaşıtlarından uzaklaştı, televizyon ve ekran ile temasları arttı. Aile bireylerinin evde çalışma sürelerinin artması çocuklarıyla etkileşimlerini azalttı. Bütün bu çevresel etkiler, çocukların dil gelişim sürecinde önemli sorunlara yol açtı. Pandemi ayrıca çocukların yaşıtları ve başka insanlarla olan ilişkilerini etkileyerek sosyal ve duygusal becerilerini de olumsuz etkiledi."

