Salgın döneminde inme riski arttı

Tüm kalp damar hastalıklarında olduğu gibi inmede de hipertansiyon, şeker hastalığı, kan yağlarında artış gibi hastalıklar en önemli nedenler arasında yer alır. Bu açılardan dikkatli olmak ve periyodik doktor kontrollerini aksatmamak gerekir. Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi İnme Merkezi Sorumlusu Doç. Dr. Erdem Gürkaş, "Salgın döneminde özellikle ileri yaş hastalarda alınan virüs tedbirleri nedeniyle ev içerisinde kalmak durumunda kalan hastalar fiziksel inaktiviteye ya da gerekli kontrollerin aksatılmasına bağlı olarak inme açısından artmış risk altında olabilirler" dedi. Doç. Dr. Erdem Gürkaş, "İnme hastalarının gerekli koruyucu önlemleri aldıktan sonra günlük düzenli fizik aktiviteye ve beslenmelerine dikkat etmeleri, tansiyon, şeker ölçümlerini düzenli aralıklarla yapmaları ve doktorun önerdiği aralıklarla takiplerine giderek takip ve tedavilerini aksatmamaya dikkat etmeleri çok önemlidir. Koronavirüs geçiren hastaların bir kısmında pıhtılaşmaya yatkınlık olabilir. Yapılan tetkiklerde pıhtılaşma açısından riskli bulunursa diğer tedavilerin yanında kan sulandırıcı tedavi başlanabilir. Bu tedavilerin doktor tarafından öngörülen sürelerde kullanılması inmeden korunma açısından önemlidir" şeklinde uyardı.

