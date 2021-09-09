Salgın döneminde dikkat! Öğrencilere bağışıklık kalkanı

Bu yıl koronavirüs pandemisi sürecinde çocuklar ilk kez tam zamanlı yüz yüze eğitime başlıyor. Anne ve babalar ise bu konuda biraz endişeli. Çünkü çocukların okul dönemine normal okul hastalıklarının yanında koronavirüs riski de eklendi. Bu süreçte çocukların bağışıklık sistemini güçlendirmek için ebeveynlere büyük görevler düşüyor. Memorial Şişli Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bölümü'nden Uz. Dr. Dicle Çelik, "Anne ve babalar çocuklarının okul sürecinde çok hastalanacağından ya da koronavirüse yakalanacağından korkmaktadır. Ancak pandemi nedeniyle çocukların eğitiminin de aksadığı bilinmektedir. Bu süreçte ebeveynler hem endişe taşımakta bir yandan da heyecanlanmaktadır. Özellikle ilkokula yeni başlayacak olan çocuklar, hayatlarının ilk yıllarında daha steril ve korunaklı büyümektedir. Bu nedenle kalabalık bir ortama girecek olan bu çocukların okulda yaşıtları ile bir araya gelince hastalanmaları çok doğaldır hatta hiç hasta olmamaları mümkün değildir. Ama okulda geçen her sene bağışıklık sistemlerinin gelişeceğini ve daha az hastalanacaklarını da unutmamak gerekmektedir" dedi.



KEFİR VE YOĞURT ÇOK ÖNEMLİ



Okul döneminde enfeksiyon hastalıklarına yakalanmak çok normal bir süreçtir. Bağışıklık sistemi bu durumda devreye girmektedir. Bağışıklık sistemi ne kadar güçlü olursa okul dönemi hastalıklarına karşı bir o kadar güçlü olunur. Bunun için de bazı olmazsa olmazlar bulunmaktadır. Bunlar şöyle sıralanabilir:

1. Çocuğunuzun sağlıklı ve düzenli beslenmesine dikkat edilmelidir.

2. Özellikle ev yapımı kefir- yoğurt – turşu - tarhana- şalgam suyu, boza tüketmek veya probiyotik kullanımı bağırsaklarımızdaki dost bakterileri artırarak bağışıklık sistemimizi güçlendirecektir. İlk 2 sene düzenli D vitamini, sonrasında da ihtiyaca göre D vitamini takviyesi alınmalıdır.

3. Çocukların açık- temiz havada oynamaları ve vakit geçirmeleri sağlanmalıdır.

4. Katkısız ve koruyucu madde içermeyen gıdalarla beslenmesine özen gösterilmelidir.

5. Çocuklar aktif spor yapmak için teşvik edilmelidir.

6. Düzenli uyku özellikle gece yarısından sonra derin uykuda büyüme hormonunun salgılandığı unutulmamalıdır. Bu nedenle uyku kalitesi ve süresine dikkat edilmelidir.

7. Güçlü bir bağışıklık sistemine sahip olmak için kişisel temizlik çok önemlidir. Çocuklara el yıkama diş fırçalama, yıkanma ve tuvalet hijyeni alışkanlıkları kazandırılmalıdır.

8. Düzenli sağlık kontrolleri ve aşılar aksatılmamalıdır.

ÇOCUK İZLEMİ BÜYÜK ÖNEM TAŞIYOR



Sağlam çocuk izlemi, çocukların sağlıklı büyümeleri ve birçok hastalığın erken tanısı açısından oldukça önemlidir. 6 yaşından sonra da hiçbir problem olmasa bile çocukların bir pediatrist tarafından yılda 1 kez genel kontrolden geçirilmesi önem taşımaktadır. Özellikle okula başlamadan önce genel muayene, kilo-boy-tansiyon ölçümü, diş ve göz kontrolü, işitme testi, kan tahlili (açlık kan şekeri/ kolesteroller dahil), idrar tahlili, dışkıda parazit incelemesi (gerekirse), eksik aşıların tamamlanması, kardiyolojik kontrol yapılacaklar arasında yer almaktadır.

EKSİK AŞILAR TAMAMLANMALI



Rutin muayenelerde eksik olan aşılar mutlaka tamamlanmalıdır. Aşı pek çok hastalığa karşı koruyucudur. Bu nedenle okul öncesi doktor kontrollerinde çocuğun aşı bilgileri veya aşı kartı doktorla paylaşılmalıdır. Eksik aşılar varsa okul öncesi dönemde mutlaka yapılmalıdır.

ANTİBİYOTİKSİZ BİR HAYAT



Çocukların doğuştan itibaren vücut direncine sahip olması için bazı önemli etkenler bulunmaktadır. Bunlar şöyle sıralanabilir:

1. Annenin sağlıklı bir gebelik geçirmesi ve sağlıklı beslenmesi,

2. Normal vajinal yolla doğum,

3. İlk 6 ay sadece anne sütü ve mümkünse 2 yaşına kadar emzirilmenin devam ettirilmesi. Anne sütü eksikliğinde veya yoksunluğunda prebiyotikden zengin devam sütlerinin içirilmesi,

4. İlk 1000 gün kavramı çok önemlidir. Yani bebeğin anne rahmine düştüğü andan 2 yaş sonuna kadar geçen sürede katkısız ve doğal beslenmesi

5. Mümkünse ilk 2 sene antibiyotiksiz bir hayat sağlanması

6. Aşı takvimine mutlaka uyulması gereklidir.