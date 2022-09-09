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09 Eylül 2022 Cuma 09:00:00 - Güncelleme:09 Eylül 2022 Cuma 09:00:00

Salgın, çocuklarda konuşma bozukluğunu artırdı

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Uzmanlar, "Pandemi, çocuklarda konuşma bozukluğunu artırdı. Konuşması geciken çocukları otizm spektrum bozukluğundan ayırt etmeliyiz" dedi.

Uzmanlar, "Pandemi, çocuklarda konuşma bozukluğunu artırdı. Konuşması geciken çocukları otizm spektrum bozukluğundan ayırt etmeliyiz" dedi. Doç. Dr. Yasemin Topçu şunları dile getirdi; "Çocuklar yaşıtlarından uzaklaştı, televizyon ve ekran ile temasları arttı. Aile bireylerinin evde çalışma sürelerinin artması çocuklarıyla etkileşimlerini azalttı. Bütün bu çevresel etkiler, çocukların dil gelişim sürecinde önemli sorunlara yol açtı. Pandemi ayrıca çocukların yaşıtları ve başka insanlarla olan ilişkilerini etkileyerek sosyal ve duygusal becerilerini de olumsuz etkiledi. Dil ve konuşma becerisi çocuklarda yakından takip edilmesi gereken en önemli gelişim basamaklarından. Özellikle 1 ile 3 yaş arası, çocuğun kelimeleri anlama ve kullanma becerisinin hızla geliştiği dönem. Bir yaşında çoğu çocuk iki veya üç anlamlı kelime söyleyebilirken üç yaşına geldiklerinde iki veya üç cümle kullanarak konuşmaya başlarlar. Bir yaşından itibaren çocuklar basit soruları anlama ve basit komutları takip etme becerisi kazanırlar."


Etiketler : çocuklarda konuşma bozukluğu salgın Doç. Dr. Yasemin Topçu pandemi
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