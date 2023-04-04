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04 Nisan 2023 Salı 06:55:00 - Güncelleme:04 Nisan 2023 Salı 06:55:00

Sahurda tıka basa yemenin anlamı yok

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Ramazan ayında mide sorunlarını tetikleyebilecek besinlerden bahseden Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. Ömer Şentürk, "Yağlı ve asitli yiyecekler, sosis, salam gibi işlenmiş gıdalar ve baharatlı yiyecekler reflü, gastrit ve ülser gibi mide sorunlarını tetikleyebilir. Kahve, asitli ve gazlı içeceklerden de uzak durulmalıdır" dedi.

Ramazan ayında mide sorunlarını tetikleyebilecek besinlerden bahseden Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. Ömer Şentürk, "Yağlı ve asitli yiyecekler, sosis, salam gibi işlenmiş gıdalar ve baharatlı yiyecekler reflü, gastrit ve ülser gibi mide sorunlarını tetikleyebilir. Kahve, asitli ve gazlı içeceklerden de uzak durulmalıdır" dedi. Ramazan ayında sağlıklı ve dengeli beslenmenin önemine değinen Prof. Dr. Şentürk, "Eğer sahurdan sonra yatılacaksa ertesi gün yaşanacak açlık korkusuyla tıka-basa yemek de yenmemelidir. Ne kadar çok yemek yenirse, o kadar daha az acıkılır anlayışı doğru değildir. Sıvı alımına dikkat edilmeli, ertesi gün alınamayacak sıvı ihtiyacı sahurda karşılamalıdır. Aslında Ramazan'da sadece gıda (katı ve sıvı) alımında azalma olmaz, beraberinde harcamada da azalma olacağından denge devam etmektedir" diye konuştu.

Etiketler : Sahurda tıka basa yemenin anlamı yok Uzmanı Prof. Dr. Ömer Şentürk Yağlı ve asitli yiyecekler

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