Sahurda süt ve tam tahıllı ekmek olmalı

Uzmanlar, Ramazan ayında yeterli ve dengeli beslenmenin önemine vurgu yaptı. İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Türkan Paşalı Kilit, Ramazan ayında sağlıklı beslenmek için sahurda, yavaş sindirilen ve besin değeri yüksek gıdaların tüketilmesini, çok yağlı ve çok tuzlu yemeklerden, aşırı tatlı besinlerden kaçınmak gerektiğini, orucun hurma, kuru kayısı gibi besinlerle açılmasının iyi bir seçenek olduğuna dikkat çekti. Kilit, "Sahurda süt, yoğurt, peynir, yumurta, tam tahıllı ekmekler gibi besinlerden oluşan hafif bir kahvaltı yapılabilir ya da çorba, zeytinyağlı yemekler, yoğurt ve salatadan oluşan bir öğün tercih edilebilir. Gün içerisinde aşırı acıkma problemi olanların midenin boşalma süresini uzatarak acıkmayı geciktiren kuru fasulye, nohut, mercimek, bulgur pilavı gibi yemekleri tüketmesi, aşırı yağlı, tuzlu ve ağır yemekler ile hamur işlerinden uzak durulması uygun olacaktır. İftar sofralarında bir insana yetecek yemeğin 2-3 kat fazlası bulunabilmektedir. İftarda kan şekeri çok düşük olduğundan kısa sürede çok miktarda besin tüketme isteği doğmaktadır. Yapılan en büyük hatalardan birisi de çok hızlı bir şekilde, çok yüksek miktarda besin tüketmektir. Çok hızlı yemek yendiğinde bu süre zarfında fazla miktarda, enerjisi yüksek besinler yenilir ve bu durum hem sağlık açısından risk oluşturabilir hem de ilerleyen günlerde kilo alımına zemin hazırlayabilir" dedi.