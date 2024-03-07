Sahurda kavurma, kızartma, sucuk yemeyin

Doç. Dr. Binnur Okan Bakır, "Sahurda kızartma, kavurma gibi çok yağlı besinlerden ve sosis, sucuk, salam gibi işlenmiş et ürünlerinden kaçınılmalıdır" dedi. Doç. Dr. Bakır, "Sahurda tüketilecek besinlerin posadan zengin sağlıklı karbonhidratlar olan taze sebze, meyve ve işlenmemiş tahıllar içermesi, beraberinde mutlaka süt, yoğurt, peynir gibi bir kalsiyum kaynağının tüketilmesi önemlidir. Sağlıklı yağlar içeren kuruyemişler ve zeytin tüketimi de kan şekeri kontrolüne ve tokluğun uzatılmasına katkıda bulunacaktır" diye uyardı.