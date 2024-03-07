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07 Mart 2024 Perşembe 08:45:00 - Güncelleme:07 Mart 2024 Perşembe 08:45:00

Sahurda kavurma, kızartma, sucuk yemeyin

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Uzmanlar Ramazan ayı boyunca doğru beslenme tercihlerinin genel sağlığımıza büyük katkı sağlayabileceğini belirterek uygunsuz besin tercihi ve beslenme tarzının sağlığa büyük zarar verebileceğine dikkat çekti.

Doç. Dr. Binnur Okan Bakır, "Sahurda kızartma, kavurma gibi çok yağlı besinlerden ve sosis, sucuk, salam gibi işlenmiş et ürünlerinden kaçınılmalıdır" dedi. Doç. Dr. Bakır, "Sahurda tüketilecek besinlerin posadan zengin sağlıklı karbonhidratlar olan taze sebze, meyve ve işlenmemiş tahıllar içermesi, beraberinde mutlaka süt, yoğurt, peynir gibi bir kalsiyum kaynağının tüketilmesi önemlidir. Sağlıklı yağlar içeren kuruyemişler ve zeytin tüketimi de kan şekeri kontrolüne ve tokluğun uzatılmasına katkıda bulunacaktır" diye uyardı.

Etiketler : ramazan sahur beslenme
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