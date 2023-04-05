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05 Nisan 2023 Çarşamba 06:45:00 - Güncelleme:05 Nisan 2023 Çarşamba 06:45:00

Sahurda çay ve kahveden uzak durun

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Ramazan boyunca doğru beslenerek, gün boyu kişiye enerji sağlayacak olan kaloriyi almak mümkün.

Ramazan boyunca doğru beslenerek, gün boyu kişiye enerji sağlayacak olan kaloriyi almak mümkün. İç Hastalıkları Uzmanı Uzm. Dr. Özgün İyigün, "Vücut uzun süreli su depolayamadığı için oruç tutulan süre boyunca su kaybı yaşanabilir. Bu durum, ramazan ayının hangi mevsime denk geldiğine ve oruç tutma süresinin uzunluğuna göre değişiklik gösterir. Su kaybı, konsantrasyon eksikliğine ve yorgun hissetmeye sebep olabilir. Bu belirtilerin yanında baş dönmesi ve bilinç bulanıklığı yaşanırsa, acilen su alınması gereklidir" dedi. İyigün, çay ve kahve gibi içeceklerin, içerdiği kafein sebebiyle idrara çıkmayı sıklaştırdığı ve su kaybını hızlandırdığı için sahurda tercih edilmemesi gerektiğini aktardı.

Etiketler : çay ve kahve Ramazan Uzm. Dr. Özgün İyigün

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